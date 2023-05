Schwieriger Start für die Gmünder Triathleten

Mit der Triathlon-Challenge in St. Pölten ging der Saisonauftakt der Triathleten über die Bühne. Mit dabei waren in der Landeshauptstadt auch sieben LT-Gmünder, die im ersten Bewerb des Jahres teils noch etwas zu kämpfen hatten.

„Die Mischung aus sehr kaltem Wasser und hoher Lufttemperatur machte leider vielen von uns zu schaffen“, schildert René Allram. Von 16,2 Grad im Wasser stieg das Thermometer im Tagesverlauf noch auf 28 Grad im Laufsplit. „Ich selbst hatte schon beim Schwimmen Probleme mit den Armen, dann beim Laufen gleich am Anfang Krämpfe.“ Letztere machten sich schon am Weg in die Wechselzone nach dem Schwimmen bemerkbar. Das Radfahren ging dann aber gut über die Bühne. „Am Rad ist die Muskulatur doch etwas anders im Einsatz“, erklärt Allram, der letztlich in 5:03 Stunden als Schnellster der LT-Gmünd-Gruppe durchs Ziel lief.

Eine Top-Zeit legte bei seinem Debüt auf der Halbdistanz Stefan Ölzant hin. Er bewältigte die 1,9km im Schwimmen, 90km am Rad und den abschließenden Halbmarathon (21,1km) laufend in starken 5:15.

Die weiteren Gmünder am Ziel: Werner Zwölfer (5:24), Thomas Dumser (5:36), Andreas Macek (5:43), Georg Köck (6:45); Rene Fürst musste im Laufsplit aufgeben.

„In der Nachbesprechung haben wir gemerkt, dass wir alle unsere Probleme hatten, nicht ganz zufrieden waren. Aber es kann nicht immer alles perfekt laufen“, sagt Allram. „Wetter, Umgebung und Event waren super. Und im Endeffekt geht's ja ums Erlebnis, nicht ums Ergebnis.“