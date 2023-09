Starker Gmünder Saisonabschluss in Podersdorf

Wenn der Austria Triathlon Podersdorf an den Neusiedler See ruft, kommt die Triathlon-Elite. Mehr als 2.000 Sportler waren auch heuer wieder am Start. Den Sieg holte sich in der Ironman-Distanz (3,8km schwimmen, 180km radfahren, 42km laufen) der Tscheche Pavel Wohl in 8:13 Stunden, gefolgt vom Halleiner Thomas Angerer. Auch aus dem Waldviertel war wieder eine große Schar an Teilnehmern mit dabei. Allen voran Triathlon-Legende Alexander Frühwirth, der heuer schon zum 26. Mal in Podersdorf am Start war - insgesamt war es schon sein 73. Ironman.

„Das Ziel war das Ziel“, lachte der mehrmalige Staatsmeister. Mit seinen Splits war er zufrieden. „Das Schwimmen in der Therme lässt keine wirklich schnellen Zeiten zu. Danach war es windig und heiß – wobei wir das auch schon wesentlich heißer hatten“, nahm Frühwirth die äußeren Umstände locker. Die Zeit von 11:08 Stunden war für ihn nebensächlich. „Es war schön, wieder viele Bekannte zu sehen.“ Im kommenden Jahr könnte „Iron Alex“ die 75er Ironman-Marke knacken.

Foto: privat

Auch für die Triathlon-Sektion des LT Gmünd ist Podersdorf mittlerweile ein Fixtermin im Kalender. An die Langdistanz wagten sich drei von LT-Gmünder. Rene Allram lief dabei in starken 9:40std als Gesamt-14. ein, holte sich den Sieg in der M30-34-Klasse. Jan Hofmann belegte Rang 75 (11:36), Wolfgang Zuser wurde 127., zudem Achter in der M55-59-Klasse (13:18).

Auf der Halbdistanz (1,9km/90km/21km) waren Werner Zwölfer (4:44), Stefan Ölzant (4:45), Andreas Macek (4:53), Thomas Dumser (5:03) und Stefan Ruzicka (5:50) dabei - Reinhard Winter musste w.o. geben. Schließlich waren über die olympische Distanz (1,5km/40km/10km) noch Bianca Zwölfer (3:10) und Thomas Schindler (2:46) am Start. In der Sprintwertung (750m/20km/5km) finishten Maximilian Zuser (1:32), Robert Diem (1:51), Corina Diem (2:10) und Manuela Allram (1:38).

„Für uns war es wieder schön dieses Wochenende mit Freunden aus der Umgebung zu verbringen, mit welchen wir die Freude am Sport und der Bewegung teilen“, bilanzierte Rene Allram. „Jetzt ziehen wir uns in die 'Offseason' zurück, für nächstes Jahr ist schon wieder einiges in Planung.“