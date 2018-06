Mit einigen Neuerungen wartet heuer in seiner 13. Auflage der Waldviertler Eisenmann in Litschau auf. Die gravierendste Änderung ist der Termin. Denn die Veranstaltung rückte, wie berichtet, in die erste Saisonhälfte. Der härteste Triathlon weit und breit findet schon am kommenden Wochenende statt.

„Das Ziel ist, den WEM Classic als Vorbereitungswettkampf für den Ironman Austria zu etablieren“, erklärt WEM-Mastermind Alexander Kolar vom Veranstalterverein TriTeamChaos.

Aus diesem Grund gibt es zusätzlich auch eine „Light-Version“ des WEM Classic geben, mit einer verkürzten Laufstrecke über 11km. Die Schwimm- (1,9km) und Radstrecke (84km) bleiben unverändert wie beim Classic. Dieser wird auch heuer wieder Austragungsort der NÖ Landesmeisterschaften sein.

Zudem werden die Hauptbewerbe am Sonntag ausgetragen, wodurch neben den Kinderbewerben (14.30 Uhr) am Samstagnachmittag auch Zeit da ist, einen neuen Bewerb aus der Taufe zu heben: das Herrensee-Crossing, ein Freiwasserschwimmen über 1,9km und 3,8km ab 16.30 Uhr.

Am Sonntag werden die Top-Athleten beim Zieleinlauf für etwa 15 Uhr am Stadtplatz erwartet.