„Ballin‘ at the Border“: Basketballturnier in der City

Werbung

Der UBBC Gmünd wird heuer 50 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum holen die Basketballer einen Sport-Leckerbissen in die Grenzstadt. Im Juni macht die „3x3-Tour Austria“ in Gmünd Halt, bringt Spitzen-Basketball mitten in die Stadt.

„3x3“-Basketball ist eine immer populärer werdende Spielart, bei der – nomen est omen – drei gegen drei Spieler antreten, nach Vorbild des Streetball wird auf einen Korb gespielt. „Vor allem ist auch neben dem Court immer tolle Stimmung, Musik läuft“, beschreibt David Graf vom UBBC-Organisationsteam.

Seit dem Vorjahr gibt es in Österreich dazu die hochkarätige Turnierserie „3x3-Tour Austria“, die zwölf Turnier quer durch Österreich tingelt. Und heuer macht die Tour auch in Gmünd Halt.

Top-Team aus Tschechien ist schon gemeldet

Das wird am 25. Juni sein – gespielt wird in der Gmünder Kirchengasse, am Parkplatz gegenüber dem Gasthaus Cello. „Den Court dafür bekommen wir vom Verband“, erklärt Graf. „Den Parkplatz werden wir aufschütten, damit der Untergrund stabil wird. Rundherum kann man dann zusehen. Wir hoffen auf wirklich gute Stimmung.“ Das Spektakel geht bis in die Abendstunden, samt Turnier-Finale als Night-Session.

Das Siegerteam ergattert einen der zwölf Plätze für das Bundesfinale in Wien. Der Sieger dort darf zu einem 3x3-Masters-Turnier. Dementsprechend groß ist die Vorfreude in Gmünd. Das Turnier im Juni ist international ausgeschrieben, ein Team aus Prag hat sich schon angemeldet. „Die Nummer neun der tschechischen Rangliste!“, betont Graf. „Das Niveau wird wirklich gut sein. Zwei Teams stellen wir vom UBBC, dazu hoffen wir auf zehn hochkarätige externe Teams.“