Es ist noch nicht so lange her, da hatte der UBBC Gmünd leise Hoffnungen auf Spiele immerhin im Dezember. Die wurden vor zwei Wochen endgültig verworfen und gemunkelt, ob diese Saison aufgrund der Covid-Situation überhaupt noch gestartet werden könnte. Jetzt kamen die Gmünder Basketballer einer etwaigen Entscheidung des NÖ-Verbandes (NBBV) bevor und zogen aus eigenen Stücken die Meldungen aller Erwachsenen-Mannschaften und eines Nachwuchsteams aus den NÖ-Bewerben zurück!

UBBC-Gmünd-Manager Franz Chwatal. privat

Ein dementsprechendes Schreiben machte sich am Montagabend auf dem Weg zum NBBV. „Leider! Aber wir müssen unsere Leute schützen“, betont UBBC-Manager Franz Chwatal. „Wir wollen keine Infektionen riskieren, auch keine Kontaktpersonen werden. Da sind wir, wo viele Spieler aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen, die gegnerische Mannschaft und dann noch der Schiedsrichter wieder von wo anders. Das birgt einfach ein Risiko, das wir nicht eingehen wollen.“

„Meisterschaft macht so keinen Sinn.“

Der Vereinsvorstand verständigte sich daher am 11. Dezember in einer Videokonferenz darauf, die beiden Herrenteams (Landesliga und 2. Klasse), das Damenteam (Landesliga) und auch die U19-Mannschaft aus den Bewerben zurückzuziehen. „Wir glauben, dass sich die Situation besonders bei unserem Kontaktsport, wenn überhaupt, frühestens ab Februar verbessern wird“, schreibt der Vorstand im Brief an den NBBV. Ein Meisterschaftsstart nach entsprechender Vorbereitung mache dann keinen Sinn mehr.

Generell seien noch sehr viele darüber hinaus gehende Fragen offen, verdeutlicht Chwatal: Wie läuft ein Training ab? Muss vorher getestet werden? Wie schaut es mit auswärtigen Spielern aus (Anreisen aus Wien, Tschechien, Griechenland)? „Wenn diese Spieler ihre Bereitschaft zu spielen widerrufen, was durchaus möglich ist, können wir keine schlagkräftige Mannschaft mehr formen“, heißt es in dem Brief weiter.

Kritik an NBBV-Entscheidungen

Chwatal kritisiert auch den NBBV, der in seiner Vorstandssitzung am 9. Dezember keinen „echten Plan“ für die weitere Vorgehensweise präsentiert habe – etwa nach dem Vorbild des NÖFV bei den Fußballern. „Dort gibt es jetzt ein klares Szenario, was wann passiert“, sagt Chwatal. „Das hätte es auch hier gebraucht.“

Alles hat der NBBV freilich nicht auf die lange Bank geschoben. Der Wunsch sei, schreibt der Vorstand auf der NBBV-Homepage, eine Meisterschaft abzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollen vor einem etwaigen Saisonstart zumindest zwei Wochen Trainingsbetrieb möglich sein. Weitere Entscheidungen möchte man am 7. Jänner besprechen, wenn die behördlich verordnete Aussetzung des Meisterschaftsbetriebs ausläuft. Man denkt gegebenenfalls auch Änderungen am Modus oder Spielplan an. Darüber hinaus soll die Meisterschaft notfalls bis Ende Juni hinausgezögert werden.

Kritik an Geisterspielen

Besonders Letzteres ist für die Gmünder aber undenkbar. „Bis Ende Juni zu spielen, ist illusorisch. Das interessiert keinen mehr“, sagt Chwatal. „So hast du maximal drei Monate Zeit für eine Meisterschaft, was einfach keinen Sinn macht. Dann halten wir lieber im Frühjahr nur Trainings ab, sobald es möglich ist, und bereiten uns auf die nächste Saison vor.“ Anzudenken seien aber Spiele oder Turniere auf freiwilliger Basis.

Zudem erneuert Chwatal seine Kritik an etwaigen abzuhaltenden Geisterspielen. „Unser Sport hat es verdient, auch durch Publikum unterstützt zu werden“, sagt er. „Außerdem hat es auch finanzielle Gründe, weil die Eintrittsgelder einen erheblichen Teil unserer Einnahmen bei den Spielen ausmachen.“

Vielleicht spielt die Gmünder U12 noch

Wie der NBBV mit dem Rückzug der Meldungen umgeht, und was der Rückzug für den UBBC Gmünd bedeutet, war zu Redaktionsschluss noch offen. Jedenfalls kommt der Landesliga damit schon der zweite Klub abhanden. Die Foxes Bruck hatten wegen Covid-Bedenken schon im Sommer gar kein Team für die Saison gemeldet. Erst kürzlich zog sich auch Mistelbach aus der 2. Bundesliga zurück.

Ob die heurige Saison, so sie gestartet werden kann, komplett ohne UBBC Gmünd stattfinden wird, ist noch nicht sicher. Die Grenzstädter überlegen, im Frühjahr zumindest die U12 ins Rennen zu schicken, wo das Infektionsrisiko geringer sei. „Natürlich nur mit Zustimmung der Eltern“, betont Chwatal.