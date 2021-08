Statt des letzten Heimspiels der Saison für die Ü35-Herren der 1. SVg Gmünd gegen Markt Piesting, gab‘s schon am Donnerstag eine Hiobsbotschaft von seiten des NÖ-Tennisverbandes. Der verdonnerte die Grenzstädter nämlich zum Zwangsabstieg aus der Landesliga A.

Grund dafür war die Saisonauftakt-Partie, die die Gmünder gegen Purgstall (0:7) wie berichtet stark dezimiert bestritten – oder besser: bestreiten hätten sollen. Dem NÖTV-Wettspielausschuss kam nämlich das Ergebnis komisch vor, und er schaute noch einmal genauer hin. Dabei stellte sich heraus, dass das Spiel nie ausgetragen wurde, der Spielbericht aber dennoch ausgefüllt, also gefälscht wurde.

Der Grund dafür ist simpel: Gmünd hatte wie damals schon berichtet mit Personalproblemen zu kämpfen, hätte nur zwei Spieler zum Spiel schicken können. Ein Dritter sei kurzfristig als Covid-Kontaktperson weggefallen, wie der Verein in einer Stellungnahme an den NÖTV erklärte. Wäre Gmünd einfach zum Spiel nicht angetreten, hätte das allerdings zur Folge gehabt, dass auch alle weiteren Spiele der Saison mit 0:7 gewertet worden wären. De facto ein Zwangsabstieg. Dem wollten die Gmünder in Absprache mit Purgstall entgehen.

Für die Fälschung des Spielberichts verdonnerte der NÖTV Gmünd aber jetzt ohnehin zum Zwangsabstieg. Zudem müssen beide Vereine 100 Euro Pönale an den Verband zahlen – eine vergleichsweise niedrige Strafe, da es zu keiner Wettbewerbsverzerrung gekommen ist.

Die letzten beiden Runden konnte sich Gmünd jetzt sparen. „Nachdem wir sowieso absteigen wollten, ist der Zwangsabstieg für uns kein Problem. Es gab auch keine Diskussionen“, nahm es Mannschaftsführer Peter Steiner gelassen.