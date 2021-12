TC Amaliendorf: Ein Verein gedeiht

Seit wenigen Wochen erst hat beim TC Amaliendorf wie berichtet eine neue Riege um Obmann Klaus-Dieter Vogl den Vereinsvorstand übernommen. Sie wollen den Tennisklub nicht komplett umkrempeln, die Verjüngung in der Vereinsleitung soll aber schon mit einigem frischen Wind verbunden werden.

„Der Verein steht sehr gut da, aber wir möchten die positive Entwicklung weiterführen“, sagt Neo-Obmann Vogl. So möchte man neben der bestehenden Damen- und Herren-Mannschaft (je eine in Kreisliga B bzw. C, ein zweites Herrenteam ist in Planung) und dem Seniorenteam auch im Nachwuchs verstärkt in Erscheinung treten, möglichst bald eine Mannschaft stellen. „Das ist die Zukunft des Vereins. Dort möchten wir die Bemühungen weiter intensivieren“, betont Vogl.

Darüber hinaus betreffen die Ideen auch den Infrastruktur-Bereich. Besonders eine sticht hervor: die Errichtung einer Traglufthalle. „Das ist nur eine Idee vom Verein, nichts Konkretes. Aber die Überlegungen gibt es schon länger. Wir werden schauen, ob sich das weiterverfolgen lässt“, so Vogl.

Die Mitgliederzahlen würden das durchaus rechtfertigen. Etwa 300 zählt der TC Amaliendorf derzeit, der vor einigen Jahren auch die neue Heimat für den Großteil der Mitglieder des Tennisclubs Praschak Heidenreichstein geworden ist. „Der Großteil spielt aktiv. Unsere Plätze sind sehr gut ausgelastet“, sagt Vogl, der sich für den Sportbonus des Sportministeriums stark macht. Dabei übernimmt der Bund 75 Prozent des Beitrags jedes neuen Mitglieds (http://www.sportbonus.at). „Eine tolle Aktion, um neue Leute zum Sport zu bewegen. Es kommt sehr gut an. Wir haben dadurch schon etwa 40-50 neue Mitglieder dazubekommen.“