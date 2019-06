12 Tage, 5 Stunden und 41 Minuten – so lautete die Endzeit von Alexandra „Xandi“ Meixner, als sie in Trachtenlederhose und Renndress in Annapolis, Maryland mit Platz zwei in ihrer Wertungsklasse über die Ziellinie rollte. Hinter ihr lagen 4.940 strapaziöse Kilometer des Race Across America.

Wobei: Strapaziös empfand es wohl nur der gemeine Sport-Fan, nicht aber die ausdauernde Gynäkologin aus Breitenberg. Zumindest musste sie sich nur zeitweise quälen – meistens gegen die Müdigkeit. „Manchmal war‘s echt sehr hart“, blickt Meixner im Telefonat mit der NÖN zurück. Meistens gab‘s nur kurze Schlafpausen, die längste dauerte gerade mal eineinhalb Stunden. „Und hätte ich dann endlich schlafen können, braust ein Zug mit hupendem Signal vorbei, dass sogar die Ohropax chancenlos waren“, lachte Meixner. Nach der Zielankunft wurde mal elf Stunden geschlafen, danach ausgiebig gefrühstückt. Da ging‘s der Ultrasportlerin schon wieder richtig gut.

„Nur die Fuß-Sohlen sind noch etwas taub.“ Da es bereits ihre zweite Teilnahme beim „RAAM“ war, sei diesmal vieles leichter von der Hand gegangen. „Klar, die Erfahrungen haben uns geholfen – du bist mit manchen Gegebenheiten einfach schon vertraut.“ Nach dem zweiten Abenteuer binnen kurzer Zeit – erst vor wenigen Wochen durchquerte Meixner Australien – gibt‘s nur eine kurze Pause. Im August ist sie als Begleit-Ärztin im Team von Extremsportler Wolfgang Fasching beim „Coast to Coast-Europe“, das von Gibraltar bis zum Nordkap führt, dabei. Eine Herausforderung, die auch Meixner in Angriff nehmen möchte?

„Wer weiß? Wenn mir das gefällt, dann mach‘ ich das vielleicht.“ Genauso noch am Plan stünde ein 20-facher Ironman, wo „Kleinigkeiten“ wie 76km schwimmen, 3.600km radfahren und ein 844km-Lauf am absolviert werden müssen.