Es ist vollbracht! Am Mittwoch-Nachmittag überquerte Alexandra Meixner bei 13.333,3 Kilometern die kurzerhand selbst gezogene Ziellinie und knackte damit den "HMMR"-Weltrekord (highest monthly mileage record; größte Distanz an 30 aufeinanderfolgenden Tagen). "Weil die Kilometer grad so super passen", erklärte Ehemann und Chef-Betreuer Walter Wegschaider auf Facebook. Also musste die Ärztin aus Breitenberg bei St. Martin (Bezirk Gmünd) den 30. Tag auf dem Donauradweg gar nicht mehr voll auskosten.

Über 444 Kilometer täglich spulte Xandi Meixner im Durchschnitt auf dem 6 Kilometer langen Donauradweg-Abschnitt zwischen Hollenburg und Traismauer ab. Meist begleitet von zahlreichen Freunden und Bekannten als Windschattenspender. Ein Großteil davon bestritt nun die letzte Runde gemeinsam mit ihr - über 80 Radler waren dabei, darunter auch Sport-Landesrat Jochen Danninger. Bei der Ziellinie wurde Meixner von einer jubelnden Menge empfangen.

Damit hat Meixner in den vergangenen 30 Tagen gleich zwei Weltrekorde geknackt - den highest mileage record in ihrer Altersklasse 50+ hatte sie schon etwa zur Halbzeit sicher, schraubte diesen jetzt auf 13.333,3 Kilometer hoch, was ihr auch die Gesamt-Bestmarke (bisher 12.984km von der Amerikanerin Amanda Coker) einbrachte. Beide Rekorde müssen noch von der WUCA (Ultra-Radsport-Weltverband) bestätigt werden, gefeiert wurde aber schon jetzt ausgelassen. "Emotionen pur! Echt genial! Ich weiß momentan einfach nicht was ich noch schreiben soll. Die Gedanken und Emotionen spielen grad Achterbahn!", rang Wegschaider mit den Worten.