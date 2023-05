Beim Race Around NÖ: Weltmeister bis Olympiasieger

Innerhalb von nur vier Jahren hat es das Race Around Niederösterreich (RAN) mit Start und Ziel in Weitra zum weltweit größten „supported Ultraradrennen“ geschafft und internationale Beachtung erfahren. Auch heuer zieht das Ausdauerevent zur Jubiläumsauflage am 19. und 20. Mai wieder die besten Athleten aus diesem Sport an. Ein buntes Programm in Weitra garantiert wieder Unterhaltung, Livestream und Livtracking bieten Information in Echtzeit.

160 Radfahrer stellen sich diesmal den 600 Kilometern durch die vielseitige Landschaft Niederösterreichs – dazu kommen 6.000 Höhenmeter. „Vom Neuling bis zum Fünffachstarter und vom Weltmeister bis zum Olympiasieger freuen wir uns schon auf ein großartiges Starterfeld aus fünf Nationen. Vor allem aus Weitra und Umgebung werden heuer so viele wie noch nie am Start sein“, freut sich das Veranstalterteam um den St. Martiner Christian Troll und Georg Franschitz.

Erstmals acht Frauen als Solostarter dabei

Um 16 Uhr wird am 19. Mai der erste Solostarter vom Rathausplatz in Weitra in sein Abenteuer aufbrechen. Top-Favorit auf den Gesamtsieg ist heuer der Wolkersdorfer Philipp Kaider, der als amtierender 24h-Zeitfahrweltmeister ins Waldviertel kommt. Es wird dies der große Test für seinen Weltrekordversuch durch Österreich im Juni sein. Mit Manfred Zöger und Dominik Meierhofer wird es der 37-Jährige aber mit bekannten Gesichtern zu tun bekommen.

Sehr erfreut zeigen sich die Veranstalter auch über das Damenfeld: War Alexandra Meixner bei der Erstauflage noch die einzige Solostarterin, werden bei der fünften Auflage gleich acht Frauen alleine Niederösterreich bezwingen wollen. „Bei einem derart großen und starken Teilnehmerinnenfeld sind wir gespannt, ob der Rekord von Elena Roch aus dem Vorjahr (21:15std) in Gefahr sein wird“, sagt Streckenchef Franschitz. Mit Justyna Sieber und ihren „Wonder Women“ wird in der 3er-Teamwertung auch die Vorjahressiegerin des Race Around Austria am Start sein.

Apropos 3er-Teams: Erneut am Start sein wird der dreifache Rennrodel-Olympiasieger aus Deutschland, Felix Loch. Für seinen Verein „Athletes for Ukraine“ wird er wieder im Team Spenden sammeln, um für Frieden und gegen den Krieg ein Zeichen zu setzen. Sie werden es unter anderem mit dem erfahrenen Waldviertler „Athletes for Ukraine Team“ um Jürgen und Bernhard Hahn und Jürgen Kaburek zu tun bekommen.