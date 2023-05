Kaider und Winter siegten beim fünften Race Around NÖ

Das fünfte Race Around Niederösterreich ist geschlagen! Am frühen Samstagnachmittag fuhren die schnellsten der 158 Teilnehmer wieder am Rathausplatz in Weitra ein. Die Siege schnappten sich Favorit Philipp Kaider und die Oberösterreicherin Maria Winter.

Damit gibt es zwei Premierensieger. Nach drei Siegen von Christoph Strasser schlug die Stunde des Wolkersdorfers Philipp Kaider, der als amtierender 24-Stunden-Zeitfahr-Weltmeister schon im Vorhinein als großer Favorit auf den Sieg gehandelt worden war. Für seinen ersten Sieg im dritten Antreten musste sich Kaider aber ganz schön abstrampeln. Zwölf Stunden lang lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Salzburger Dominik Meierhofer. Erst um 8 Uhr morgens gelang Kaider die entscheidende Attacke. Letztlich trennte die beiden acht Minuten im Ziel - Kaider siegte in 17:36 Stunden.

Winter siegte im Rekord-Starterfeld

„Ich bin mein Tempo einfach gefahren und nach 400km hat Dominik endlich mal nachgelassen. Es war die Motivation, die wir uns gegenseitig eingeschenkt haben. Es hat keiner von uns beiden nachgelassen. Der Sieg hat eine sehr große Bedeutung für mich. Es ist doch etwas anderes den 1er am Holz (die Pokale für die Sieger sind aus Holz in Anlehnung an das Waldviertel; Anm.) mit nach Hause zu nehmen“, so Kaider glücklich im Ziel.

Platz drei ging an Manfred Zöger aus der Buckligen Welt, der ausgepowered das Ziel in Weitra nach 18h 17min erreichte.

Bei den Damen siegte die Oberösterreicherin Maria Winter in 22:05std. Acht Frauen (Rekord!) stellten sich heuer dem Abenteuer über die 600km. Auf Platz zwei landete die in Tulln lebende Schweizerin Lilian Kuster, die vor der Niederösterreicherin Sabine Kornelson das Ziel erreichte.

Spannende Duelle bei den Teams und ein pulverisierter Rekord

Mit einem neuen Streckenrekord bei den Dreier-Teams zeigte der dreifache Rennrodel-Olympiasieger Felix Loch mit seinem Team „Athletes for Ukraine“ auf. Loch, Berchtesgadens Bürgermeister Franz Rasp und Thomas Wagner pulverisierten den Vorjahres-Rekord um knapp 40 Minuten und schrammten mit 16:19std nur sechs Minuten an der schnellsten je gefahrenen Zeit vorbei.

„Es hat alles super zusammengespielt. Unser Bergspezialist Thommy ist die Berge hoch wie kein anderer, das hilft natürlich. Das Schönste war, wie es wieder hell geworden ist. Zwischendrin muss man ehrlich sagen, war es wirklich kalt", so Loch, der wie viele andere das Rennen nutzte, um Spenden zu sammeln.

Die knappste Entscheidung des Tages lieferten sich die Damen in der Dreier-Teamwertung. Nur acht Minuten trennte die Erstplatzierten "Wonder Women", um die Race-Around-Austria-Siegerin des Vorjahres, Justyna Sieber, von den "Schnellen Brillen".

Auch bei den 2er-Teams ging es knapp her: Bei den Männerteams siegte das Team „Thomas Wiesmayr GmbH“ mit 29 Minuten Vorsprung vor dem „Astifterbau Racing Team“ aus dem Burgenland und dem Vater-Sohn-Gespann „Team Freitag“. Die Zweier-Team Mixed-Wertung ging das deutsche Team „RadelnundHelfen“ um Peter Scherrer und Valeria Rechenauer vor dem Team „Taxi Thalhuber Racing Team“ und dem „Team Kilometerpolzer“.