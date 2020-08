Eigentlich würden Christian Troll und Georg Franschitz jetzt schon mitten in den Vorbereitungen für das dritte Race Around Niederösterreich stecken. Wäre da nicht die Corona-Pandemie gewesen. Das RAN wäre gerade zu deren Höhepunkt im Mai geplant gewesen, wurde dementsprechend verschoben. Am 18. und 19. September wird also nun von Weitra aus das größte Bundesland umrundet – und dabei auch der Ultrarad-Staatsmeister gekürt.

M. Köpf RAN-Organisator Christian Troll freut sich über den großen Zuspruch.

Wohl deshalb lockt das RAN auch zum Ausweichtermin ein illustres Starterfeld an. So wird sich das Ultracycling-Aushängeschild Christoph Strasser, der erst vor wenigen Wochen seinen eigenen Streckenrekord beim Race Around Austria pulverisierte, weiter in den Titelkampf eingreifen – und ist (no na) auch heißer Favorit auf den Sieg.

110 Teilnehmer gemeldet

Knapp vor Anmeldeschluss am 19. August bekam der Steirer noch harte Konkurrenz dazu. Der Regensburger Robert Müller, der beim RAA lange mit Strasser auf Tuchfühlung war, entschied sich kurzerhand auch für einen Start beim RAN. „Er hatte fast dieselbe Fahrzeit wie Strasser, hat aber mehr Pausen gemacht, drum war der Abstand größer. Das wird sicher ein heißes Match um den Gesamtsieg“, freut sich Veranstalter Christian Troll. Ebenfalls mit dabei ist Anna Kofler, die die Damenwertung bei der RAA-Challenge (rund um Oberösterreich) dominierte, sowie die Teamsieger.

Insgesamt haben sich 110 Teilnehmer angemeldet. „Ein grandioses Ergebnis“, freut sich Troll. „Damit hätten wir nie gerechnet. Aber es zeigt halt auch, dass derzeit wenig Rennen sind, die Leute aber Rennen fahren wollen.“

Älteste dürfen als erste starten

Auch nicht von Covid-19 abschütteln ließen die „Craetegutt-Seniors“, das Dreier-Team um den 80-jährigen Bärnkopfer Herbert Lackner, der mit Norbert Hager und Toni Gierer wieder in der Dreierstaffel die 600km und 6.000hm in Angriff nehmen wollen. „Die Vorbereitung dafür läuft natürlich bereits seit Monaten“, schildert Lackner. „Während Norbert Hager sich im Winter im sonnigen Marokko vorbereitet hat, brachte ich mich in Kenia in Form. Und Toni Gierer schwitzte derweil im heimischen Fitness Center. Jetzt erfolgt der Feinschliff.“

Dem bemerkenswerten Trio, das auch schon mehrmals beim Race Across America am Start war, kommt beim RAN eine besondere Ehre zuteil. Sie dürfen mit der Nummer eins starten. „Wir finden so toll, dass sich die drei in dem Alter das noch antun. Das wollen wir vor den Vorhang holen“, erklärt Troll. „Und nicht zuletzt möchten wir auch, dass sie Maximalzeit von 30 Stunden gut ausnutzen können.“

Fokus auf sportlichen Wettkampf

Der Start erfolgt wie im Vorjahr von der Bühne auf dem Weitraer Rathausplatz – gestartet wird mit zwei Minuten Abstand. „Für die Sportler wird sich also durch die Corona-Auflagen nicht recht viel ändern“, erklärt Troll. Lediglich die Bühne vor dem Rathaus wird diesmal um 90 Grad Richtung Stadttor gedreht, damit man von den Schanigärten am Platz aus zuschauen kann. „Das ist durch die Gastronomie-Bestimmungen erlaubt.“

Beim RAN selbst wolle man diesmal keine definierten Zuschauerräume schaffen. „Wir wollen da einfach kein Risiko eingehen“, erklärt Troll. „Wir haben die Kapazitäten nicht, damit wir auch den Zuschauerraum überwachen könnten, wollen uns heuer wirklich auf den sportlichen Wettkampf konzentrieren. Hoffentlich wird es nächstes Jahr wieder anders.“