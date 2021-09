Kurz nach dem Start in die dritte Woche hat Alexandra Meixner bei ihrem „highest monthly mileage record“-Weltrekordversuch auf dem Donauradweg das erste Ziel geschafft. Mit 6.780 Kilometern im Radsattel hat sie den Weltrekord in ihrer Altersklasse 50+, die größte Distanz in einem Monat, an 30 aufeinanderfolgenden Tagen, zurückzulegen, schon am 15. Tag praktisch pulverisiert. Der lag bisher bei 6.471,2 Kilometern, aufgestellt von der Amerikanerin Alicia Searvogel. Jetzt wandert er nach Breitenberg bei St. Martin zu Xandi Meixner - die offizielle Anerkennung der WUCA (World Ultra Cycling Association) ist noch ausständig.

Für die soll dieser Weltrekord allerdings nur der erste Meilenstein bei ihrem Weltrekord-Projekt auf dem Donauradweg zwischen Hollenburg und Traismauer sein. Das ganz große Ziel lautet Overall-Weltrekord. Für diesen spult Meixner seit 17. August auf dem etwa 6km langen Teilstück des Radwegs täglich zwischen 470 und 430 Kilometer ab. Damit ist sie auch derzeit absolut auf Weltrekord-Kurs. Die aktuelle Bestleistung hält Amanda Coker, auch eine Amerikanerin, die mit durchschnittlich 429,8km pro Tag auf insgesamt 12.894,9km kam.

Auch Spendenaktion für Herzkinder läuft top

Bis 15. September ist Xandi Meixner noch auf dem Donauradweg zwischen dem Segelclub Yes in Traismauer, wo sie und ihr Team das Hauptquartier aufgeschlagen haben, und dem Restaurant Porto Velo in Hollenburg unterwegs - täglich ab etwa 4 Uhr früh, bis zum Erreichen des Tagesziels von etwa 440km.

Übrigens: Auch die an den Weltrekord-Versuch gekoppelte Charity-Aktion läuft sehr gut. Mehr als 4.000 Euro Spenden wurden bereits für Herzkinder gesammelt. Weitere Infos zur Spendenaktion unter: http://alexandrameixner.at