20 Ironman am Stück: Xandi Meixner hat den nächsten Weltrekord

Knapp vor Dienstagmittag hatte Alexander Meixner es geschafft. Nach mehr als 23 Tagen fast ununterbrochen auf den Beinen und beendete sie den „Double Deca continuous“-Ultra-Triathlon - also einen 20-fachen Ironman - im Schweizer Buchs. Und das mit einem neuen Weltrekord!

Die Breitenberger Ärztin schraubte die Bestmarke um satte 78 Stunden auf (noch inoffizielle) 23 Tage, 10 Stunden, 56 Minuten und 32 Sekunden herunter. „Leute, Xandi hat's geschafft! Sie hat nicht nur gefinisht, sie hat den alten Rekord um über 78 Stunden geschlagen. Wir sind so stolz auf dich“, verkündete ihr Ehemann und Betreuer Walter Wegschaider via Facebook die erfreulichen Nachrichten.

Vor mehr als drei Wochen startete also das Abenteuer in der Schweiz. Am 20. August begann Meixner den 76 Kilometer langen Schwimmsplit (in der continuous-Variante werden die einzelnen Splits am Stück absolviert), den sie am 22. August schon beendet hatte. Es folgte der 3.600km lange Radsplit und schließlich seit 31. August die 844 Kilometer laufen - also 20 Marathons - zum Abschluss.

Besonders das Laufen machte Meixner dabei einige Probleme, da sie ein schmerzhaftes Schienbeinkantensyndrom (sorgt für messerstichartige Schmerzen im Schienbein) entwickelte, das immer wieder Behandlungspausen nötig machte.