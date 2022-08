Alexandra Meixner: Immer wieder Ultra

Werbung

Es gab eine Zeit, nachdem sie 2016 den Weltrekord im Double-Deca-Triathlon (20 Ironman an 20 aufeinanderfolgenden Tagen) im Jahr 2017 aufgestellt hatte, da wollte Alexandra Meixner kurzzeitig nichts mehr von Ultra-Triathlons wissen.

„Wenn ich noch einen mach, dann wegen der Ultra-Familie. Die ist einfach so schön“, sagte sie damals im NÖN-Interview. Und die Familie gewann. Schon im Jahr darauf – wenige Wochen nach dem Race Across America wohlgemerkt – krallte sie sich den Weltrekord im Deca-Triathlon continous (zehn Ironman am Stück), 2018 den Quintuple continous (fünf am Stück). Und jetzt will sie es wieder wissen.

Am Programm steht der Deca-Triathlon, der ab 19. August im Schweizer Buchs ausgetragen wird. Auf dem Plan steht der Weltrekord, den sie schon innehatte, aber mittlerweile verloren hat. Auch Ehemann Walter Wegschaider schlüpft aus der Betreuerrolle, will selbst seinen ersten Deca-Triathlon finishen.