Arbeit in Schrems in der Gynäkologie-Praxis, Arbeit in Linz bei Helmuth Ocenasek als Sportmedizinerin, Arbeit daheim in Breitenberg in der Sportpraxis – und dazwischen noch Vorbereitung auf den Quintuple continous Ultratriathlon, bei dem ab Donnerstag auch noch ein neuer Weltrekord aufgestellt werden soll. „Es war ganz schön turbulent in vergangener Zeit“, fasst Alexandra Meixner schmun-zelnd zusammen. „Drum bin ich fast sogar ein bissl nervös, wenn ich an den Bewerb denke.“

Aber nur fast. Denn Xandis Vorfreude auf die von ihr stets beschworene Ultra-Family überwiegt. „Endlich sehe ich alle wieder“, lacht sie. Familien-Treffen ist einmal mehr im Schweizer „Ultra-Stadt“ Buchs, wo Meixner 2016 schon ihren monströsen Double-Deca-Weltrekord aufgestellt und im Vorjahr nach dem Race Across America noch den Weltrekord im Deca continuous, also zehn Ironman-Distanzen am Stück, (244:55.34std) nachgelegt hat.

Diesmal soll der fünffache Ironman bezwungen werden – 19km schwimmen, 900km radfahren und 211km laufen. Im Idealfall wieder in Rekordzeit, die liegt bei 86:44.37std. Seit 1994. „Das ist alles komplett neu für mich“, sagt sie. „Kürzer, aber dafür mit mehr Zeitdruck.“

Denn bisher waren Rekorde immer eher ein Zuckerl am Ende von Meixners Ultrabewerben. Jetzt sind sie das Ziel der Harmanschlagerin, für die der Quintuple continuous nur der Anfang eines Riesenprojektes sein wird, das im Weltrekord beim Race Across Australia und dem RAAM-Sieg enden soll.

Deshalb hat sie auch ihr Training umgestellt. Walter Wegschaider wurde vom unterstützenden und motivierenden Ehemann zum Manager, zum Teamchef. „Eine ganz neue Erfahrung. Einen Trainer hatte ich bisher ja eigentlich nie“, schildert Xandi. „Ich bekomme Zeitvorgaben beim Training. Das ist ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Wenn Walter mir diese Zeiten zutraut, dann glaube ich auch, sie schaffen zu können.“ Gleichzeitig werden die Pausen reduziert. Geplant sind eineinhalb Stunden pro Tag.

„Ich freu mich, wenn ich im Wasser bin“

Der Fahrplan zum Weltrekord? Sich im Schwimmen die Euphorie für den restlichen Bewerb holen. „Ich freu mich, wenn ich im Wasser bin“, sagt Xandi mit Blick auf den Rennstart. Das ist ihr Element. „Ich habe nie das Gefühl, dass da etwas schiefgehen könnte.“ Danach geht’s aufs Rad – seit dem RAAM eine Top-Disziplin.

Auch im Laufen, das in den Vorjahren zwecks Radtraining etwas gelitten hat, hat Meixner wieder aufgeholt. „Darauf lag ein Hauptaugenmerk“, sagt sie.

211km muss die 46-Jährige in Buchs bewältigen. Und im Idealfall läuft sie am Montagvormittag durchs Ziel. Mit dem nächsten Weltrekord in der Tasche.