Meixner nach Weltrekord: „Es ist der Spirit dort, der süchtig macht“

76 Kilometer schwimmen, 3.600 Kilometer radfahren und 844 Kilometer laufen - 20 Ironman-Distanzen am Stück („Double Deca continuous“-Ultra-Triathlon) hat die Breitenberger Ärztin Alexandra Meixner zwischen 20. August und 12. September hinter sich gebracht. Und das mit einem neuen Weltrekord. Am vorigen Dienstag, knapp nach Redaktionsschluss, überquerte Meixner die Ziellinie im Schweizer Buchs nach 23 Tagen, 10 Stunden, 56 Minuten und 32 Sekunden (554:56.32 Stunden), hatte damit die bisherige Bestmarke der US-Amerikanerin Laura Knobloch um 78:45.07 Stunden unterboten.

Ultra-Triathlon 20 Ironman am Stück: Xandi Meixner hat den nächsten Weltrekord

Nach der Rückkehr nach Österreich nahm sich die nun siebenfache Weltrekordlerin, Xandi Meixner, Zeit für ein Interview mit der NÖN.

NÖN: Nach 23 Tagen, 10 Stunden, 56 Minuten und 32 Sekunden sind sie in der Schweiz durchs Ziel gelaufen, haben den alten Weltrekord um mehr als 78 Stunden unterboten. Gratulation dazu! Wie geht es Ihnen? Gibt es noch Nachwehen?

Alexandra Meixner: Es ist ein bissl so, wie wenn man eine Mutter ein paar Tage nach der Geburt fragt, wie es war. Da ist die Erinnerung auch meist nur mehr positiv. Der Bewerb ist schon wieder so weit weg für mich. Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich da erst vorigen Dienstag durchs Ziel gelaufen. Mir geht es gut. Ich sitze seit Freitag schon wieder auf dem Rad, und es macht wieder Spaß. Die Fußgelenke sind abgeschwollen, ich habe keine Schmerzen mehr, also werde ich demnächst auch wieder mit dem Laufen beginnen.

Gerade im Laufen hatten Sie diesmal Probleme, haben ein Schienbeinkanten-Syndrom ausgebildet, das laufend behandelt werden musste. Wie wirkt sich das aus?

Meixner: An der Schienbeinkante setzen die Muskeln an, die für das Hochheben der Füße zuständig sind. Durch die Belastung bilden sich dort Entzündungen und dann kann man die Füße nur mehr unter großen Schmerzen hochheben. Du musst aber, sonst stolperst du ja beim Laufen. Ein anderer Teilnehmer hatte einen Physiotherapeuten im Betreuerteam, der mich dann behandelt hat - die Behandlung war auch sehr schmerzhaft, aber ich wusste, dass es danach besser ist. Er hat dann auch Walter (Ehemann und Chef-Betreuer; Anm.) und meiner Schwester Trixi gezeigt, wie das geht, dann haben die beiden die Behandlungen gemacht, nachdem der Physio abreisen musste. Außerdem war ein Problem, dass aufgrund des Asphaltuntergrunds meine Fußsohlen durch Wassereinlagerungen angeschwollen sind. Der Druck wurde immer größer. Walter hat mir dann neue, größere Schuhe besorgt. Sonst bin ich aber gut durchgekommen.

Beim Laufen bekam Meixner Probleme mit dem Schienbein, finishte die 20 Marathons in 281:46 Stunden. Foto: SwissUltra/Meier

Wie lief es generell? Sie waren ja fast drei Wochen auf den Beinen.

Meixner: Das Radfahren ist einfach mein Bewerb, da habe ich mich sehr wohl gefühlt und auch viel Zeit herausgeholt. Die Bedingungen waren aber schwierig, es hat tagelang wirklich geschüttet. Weil ich so gut in der Zeit lag, habe ich mir deshalb auch gegönnt, jeden Tag ins Hotel zu gehen für eine warme Dusche. Es hat viel Substanz gekostet, ich hab am Ende aber dennoch mehr Zeitpolster gehabt, als ich geplant gehabt hätte. Auch das Schwimmen ist gut gegangen. Ich hatte befürchtet, Probleme mit den Schultern zu bekommen, habe deshalb auch die Pausen großzügiger angelegt. Alle 1.500 Meter bin ich kurz für zwei Minuten an den Beckenrand, alle 6 Kilometer bin ich überhaupt aus dem Wasser, hab 15 Minuten durchgeschnauft, bin aus dem Neoprenanzug raus, habe Regenerationsübungen gemacht. Aber es kommt dann doch immer wieder etwas Neues dazu.

Der Schmerz ist immer dabei, gibt dir aber die Kraft zu sagen: Du zwingst mich nicht in die Knie! Alexandra Meixner

Was kam diesmal?

Meixner: Ich habe am Handgelenk eine Sehnenentzündung bekommen, von der Uhr. Die musste ich dann runter geben. Du denkst, du profitierst von den Erfahrungen der früheren Bewerbe, aber es kommt immer etwas Neues. Es ist aber auch faszinierend zu sehen, was da kommt. Eine andere Teilnehmerin hatte etwa erstmals überhaupt Probleme mit Blasen an den Füßen. Sie hat auch etwas Treffendes gesagt: Irgendwann ist dein Körper voller Blessuren, du arbeitest nur mehr mit dem Kopf. Der Schmerz ist immer dabei, gibt dir aber die Kraft zu sagen: Du zwingst mich nicht in die Knie!

Kamen irgendwann Zweifel auf, dass Sie der Schmerz vielleicht doch in die Knie zwingen könnte?

Meixner: Im Vorhinein nicht. Da wusste ich, dass ich es schaffen müsste, wenn keine größere Verletzung kommt. Speziell durch das Schienbeinkanten-Syndrom war ich dann beim Bewerb aber schon einige Male aus der Spur, weil viele Athleten deshalb aufgeben müssen. Das ist der Hauptgrund für Aufgaben beim Ultra-Triathlon. Meine Betreuer und der ausgeborgte Physio konnten mir aber sehr gut helfen. Ich war generell sehr gut umsorgt.

Welchen Beitrag hat das Betreuerteam um Ihren Ehemann Walter Wegschaider am Erfolg?

Meixner: Ohne mein Team ginge das alles nicht. Dementsprechend ist das auch unser Weltrekord. In Buchs war auch einige Teilnehmer unsupported, also ohne Team, am Start - darunter ein 65-jähriger Steirer, der sich um alles selbst gekümmert hat. Das geht. Aber viel langsamer. Es macht einen Riesenunterschied, alles gerichtet zu bekommen, die Kleidung, die Behandlungen, die Verpflegung. Ich habe diesmal beim Bewerb auch nur 2 Kilo abgenommen, das ist eine Spitzenleistung der Betreuer.

Einmal mehr ein Dream-Team: Xandi Meixner und Ehemann/Chef-Betreuer Walter Wegschaider. Foto: SwissUltra/Meier

Wie läuft eigentlich die Vorbereitung auf so einen Ultra-Triathlon? Kann man sich speziell auf einen 20-fachen Ironman vorbereiten?

Meixner: Im Schwimmen hatte ich das wenigste Training, weil es einfach für mich umständlich ist, zu den Öffnungszeiten in ein Bad zu kommen. In Gmünd ist ohnehin zu viel los, das geht nur in Zwettl - und auch dort nicht immer. Ich habe dann ein Freibad in Horni Stropnice (15km von St. Martin entfernt; Anm.) gefunden, wo ich die letzten eineinhalb Monate regelmäßig zweieinhalb Stunden trainiert habe - den Weg dorthin bin ich mit dem Rad gefahren, also konnte ich das Training verbinden. Dazu haben ich schon seit einem Jahr Stärkungsübungen für die Schultern gemacht und Yoga. Zum Radfahren: Ich mache seit drei, vier Jahren pro Woche mindestens 20 Stunden Sport. Das brauche ich einfach, um rund zu laufen, ideal sind 25-30 Stunden. Und Radfahren ist am einfachsten zu handlen, das kann ich auch indoor machen. Seit Anfang des Jahres bin ich außerdem viel gelaufen und spazierengegangen - etwa bei 100km bzw. 40 km pro Monat. Wobei ich das fürs nächste Mal sicher intensivieren werde. Ich denke, dass das Schienbeinkantensyndrom auch von zu wenig Lauf-Vorbereitung gekommen ist.

Manche Sportler arbeiten mit Mentaltrainern zusammen. Mir haben bis jetzt mein Waldviertler Sturschädel und Walter (Ehemann; Anm.) gereicht. Alexandra Meixner

Und mentale Vorbereitung?

Meixner: Bis jetzt hat mir meine intrinsische Motivation und Walter als Unterstützung immer gereicht, hat mir nie etwas gefehlt. Ich habe einen Waldviertler Sturschädel. Wenn ich mir vornehme, drei Stunden zu schlafen, dann stehe ich nach drei Stunden auf. Es gab noch nie eine Situation, dass ich partout nicht aufgestanden wäre. Natürlich möchte man zeitweise lieber liegenbleiben. Aber ich mache es nie. Was allerdings schon der Fall ist, dass ich mir mehr Schlaf gönne als zum Beispiel beim Race Across America oder auch als andere Triathlon-Teilnehmer, weil ich gemerkt habe, dass ich das einfach brauche. Manche Sportler arbeiten mit Mentaltrainern zusammen. Ich habe das auch schon überlegt, aber bisher habe ich es noch nie gebraucht.

Die 3.600 Kilometer am Rad brachte Meixner in 225:49 Stunden hinter sich. Foto: SwissUltra/Meier

Ultrasportler zu sein, bedeutet auch immer, seine Grenzen auszuloten. Haben Sie die Ihren diesmal erreicht?

Meixner: Es war das härteste, das ich bisher gemacht habe. Aber ich glaube, es ginge noch etwas mehr - vor allem mit mehr Lauftraining. Aber mittlerweile wird es mit den Bewerben schwierig, über 20-fache Triathlons hinaus gibt es wenig und das selten. Aber der Spirit dafür, noch mehr zu machen, wäre auf jeden Fall da.

Sie kennen beide Seiten, jetzt auch beim 20-fachen Ultra-Triathlon: Was ist der Unterschied zwischen „one per day“ (jeden Tag eine Ironman-Distanz, beim Double Deca 20 Tage lang) und „continuous“ (20-fache Ironman-Distanz am Stück)? In der Vorbereitung, aber auch beim Wettkampf? Was ist „leichter“?

Meixner: Wenn man sich keinen Zeitdruck macht, gibt es beim continuous doch mehr Zeit für Regeneration als beim one per day. Man kann sich die Pausen freier einteilen, das macht es etwas leichter. Wenn ich nicht auf den Weltrekord ausgewesen wäre, hätte ich beim Laufsplit auch einmal zwei Tage pausieren können, meine Beschwerden ordentlich behandeln können und dann wieder weiter machen. Der one per day ist allerdings für den Körper leichter. Du hörst jeden Tag mit Laufen, was am anspruchvollsten für den Körper ist, auf, kannst dann schlafen gehen, regenerieren und startest am nächsten Tag mit Schwimmen - einer ganz anderen Bewegung. Du kannst den Körper langsam wieder an die körperliche Belastung vom Laufen heranführen. Andererseits hast du eben keine Zeit für individuelle Pausen. Mir persönlich liegt der continuous besser. Ein Zeichen, dass es mehreren Menschen so gehen dürfte, ist die Finisherstatistik. Beim meinem „Double Deca one per day“ ist damals 2016 die Hälfte der Starter nicht ins Ziel gekommen, was eher die Regel ist. Beim continuous ist gerade noch ein Athlet unterwegs und der hat auch gute Chancen ins Ziel zu kommen. Dann wären alle durch.

Ein Weltrekord ist schön. Aber mir ist viel wichtiger, dass ich ein von mir gesetztes Ziel erreicht habe. Alexandra Meixner

Aktuell halten Sie sieben Weltrekorde. Wie geht es ihnen damit? Was bedeutet ihnen das?

Meixner: Stimmt, es müssten sieben sein, die noch nicht überboten worden sind. Es ist doch irgendwo ein Titel ohne Mittel. Es ist schön zu sagen, ich habe sieben Weltrekorde. Das macht mich stolz, sind tolle Auszeichnungen. Aber mir ist viel wichtiger zu sagen, ich habe ein von mir gesetztes Ziel erreicht. Natürlich macht das alles etwas mit mir. Mit finanzieller Vergütung, um vielleicht schon den nächsten Bewerb teilfinanzieren zu können, hätten die Weltrekorde aber vielleicht einen noch höheren Stellenwert.

In 41:08 Stunden absolvierte Meixner die 76 Kilometer Schwimmen im Buchser Freibad. Foto: SwissUltra/Meier

Was sind die nächsten Ziele?

Meixner: Das kommt immer darauf an, welche Bewerbe angeboten werden. Fix ist aber, dass wir im Ultra-Triathlon bleiben werden. Das ist finanziell leichter stemmbar, als Ultra-Cycling - auch für das Betreuerteam ist es einfacher. Unter einigen Teilnehmern in Buchs gab es Überlegungen, einen 30-fachen continuous zu organisieren. Der würde mich reizen, diese 1.260 Kilometer laufen. Es gäbe auch einen 30-fachen one per day in Italien, aber der kommt eher nicht in Frage. Wettbewerbsfrei wird das nächste Jahr jedenfalls nicht werden. Wenn kein 30-facher stattfindet, dann werde ich versuchen, mir verlorene Weltrekorde auf kürzeren Strecken zurückzuholen. Das wäre dann aber eher als Spaß, um das Wettkampf-Feeling zu erleben. Der Spirit bei den Ultra-Veranstaltungen, wo jeder jedem hilft, sich jeder für jeden freut, das ist es nämlich für mich, was süchtig macht.