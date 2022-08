Zwei Siege und ein Weltrekord für Harmanschlagerin

Werbung

Mit einer Menge Erfahrungen und Erlebnissen im Gepäck kamen Alexandra Meixner, Beatrix Zechmeister und Walter Wegschaider Anfang dieser Woche von den Ultra-Triathlon-Tagen in Buchs (Schweiz) nach Hause. Meixner hatte überdies den geplanten Weltrekord im Deca one per day (zehn Tage lang jeden Tag eine Ironman-Distanz) und Zechmeister gewann gleich ihren ersten Quintuple-Triathlon (fünf Tage, fünf Ironman).

„Es war sensationell! Die Athleten, die Organisatoren, die Betreuer! Eine Hammer-Atmosphäre“, war sie auf der Heimfahrt Montagnacht noch beflügelt. „Da so viele Bewerbe ausgetragen wurden, waren immer viele Athleten auf der Strecke. Da waren so interessante Personen dabei.“ Etwa eine 62-jährige Französin, die ihren ersten Deca absolvierte, oder eine 29-jährige Vietnamesin, die als erste in ihrem Land einen Deca schaffte.

Oder eine 51-jährige Ärztin aus Breitenberg, die sich den Weltrekord im Deca-Triathlon zurückholte

Auf 137:23 Stunden schraubte Meixner die Bestmarke herunter, unterbot den Weltrekord um 54 Minuten. Ihre alte Zeit von Mexiko aus 2014 unterbot sie um fast zwölf Stunden.

Damals hatte sie den Weltrekord unbewusst, quasi im Vorbeigehen, mitgenommen. Diesmal war er geplant. Und das ließ den Ultra-Triathlon zur besonderen Herausforderung werden. „Bisher ging es mir immer darum, die Distanz zu schlagen, diesmal um die Zeit. Das war mental eine ganz andere Aufgabe“, sagt sie. Außerdem blieb weniger Zeit, sich um Teilnehmer in Problemen zu kümmern, was Meixner sonst gerne bei „Ultras“ macht.

Nur an einem gestürzten Mitstreiter konnte sie dann nicht vorbei. „Er ist mit dem Rad gestürzt, war sogar kurz bewusstlos“, schildert sie. Eine knappe Stunde Behandlungspause später ging es weiter. Das war am vierten Tag, und an diesem sollte Meixner zum einzigen mal die 14-Stunden-Marke überschreiten. 14:23 wurden es letztlich. Ansonsten lag sie immer wie geplant zwischen 13 und 14 Stunden.

„Am Rad ist es viel besser gelaufen als sonst“, erzählt sie. „Dafür hat mir beim Schwimmen und Laufen das Training gefehlt. Besonders das Laufen war mehr Überwindung als sonst. Aber kein Wunder: Ich bin in den zehn Tagen mehr gelaufen, als in den vergangenen zwei Jahren.“ Nämlich jeden Tag einen Marathon (42,2km), dazu 3,8km schwimmen und 180km radfahren.

Dieses Pensum hatte auch Beatrix Zechmeister zu absolvieren, allerdings „nur“ fünf Tage lang

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe“, sagt die Harmanschlagerin (45). Sie schaffte es. Und holte sich dabei in ihrem erst zweiten Ultra-Triathlon gleich den nächsten Sieg. Den ersten, einen doppelten Ironman in Bad Radkersburg im Vorjahr, hat sie auch gewonnen. In 74:59std hängte sie die Zweite Claudia Müller, auch eine Österreicherin, um fünf Stunden ab.

„Am vierten Tag hatte ich sehr zu kämpfen, habe ans Aufhören gedacht“, sagt sie „Dir tut alles weh, du bist erschöpft. Aber irgendwas in dir sagt trotzdem: ‚Geh weiter! Du schaffst das!‘“ Auch ihr Betreuerteam habe einen erheblichen Beitrag geleistet: „Nicht ich habe gewonnen, sondern wir.“

Im Gegensatz zu Meixner ist Zechmeisters liebste Disziplin das Laufen – am liebsten auch einmal bei Regen wie teils in Buchs. „Am Rad habe ich mich immer gefreut, dass ich dann einen Marathon laufen darf“, lacht sie. „Und das Schwimmen war in der Früh zum Munterwerden gerade recht.“

Offen bleibt die Deca-Rechnung jedoch weiterhin für Walter Wegschaider

Er ließ es am achten Tag wegen Muskelbeschwerden bleiben. „Fünf Tage ist es für ihn genial gelaufen“, sagt Meixner. „Am sechsten Tag haben aber die muskulären Probleme begonnen, die Muskeln haben nach und nach zugemacht.“ Auch Behandlungen halfen letztlich nichts mehr. „Der siebente Tag war für ihn eine richtige Qual. Die Sehnen haben sich auch entzündet. Am achten Tag hat er noch begonnen, aber bald gesagt, dass es so keinen Sinn mehr hat und abgebrochen.“