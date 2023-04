Hardcore-Erlebnis für Bernhard Bock bei der Rosalia Trail Challenge

Werbung

Zum ersten Mal stellte sich Bernhard Bock am Samstag der Rosalia Trail Challenge rund um Katzelsdorf. Die Premiere beim vor vier Jahren entlang des Rosalia-Rundwanderweges im Industrieviertel aus der Taufe gehobenen Wander-, Trail- und Ultralauf-Bewerb, die Bock über die 53km in 5:51 Stunden absolviert hat, hatte es in sich.

Ich muss mir das alles bei schönem Wetter noch einmal anschauen. Bernhard Bock will nächstes Jahr wiederkommen

„Das Wetter war heftig“, sagte der LT-Gmünd-Obmann. „Ich habe mit schwierigen Bodenbedingungen gerechnet, aber das war wirklich extrem. In den Waldpassagen war der Boden wie eine Schmierseife. In höheren Lagen lag Schnee.“ Beim Bergab-Laufen sei er auf der hügeligen Strecke „teils tausend Tode gestorben“. „Ich habe versucht, nur ja nicht zu stürzen.“ Passiert ist es dennoch – allerdings im Flachen. Im Schlamm übersah Bock einen Stein, hakte ein und fiel. „Ich bin mit dem Kopf voran in den Gatsch gefallen“, musste er lachen. „Dreckig war ich aber ohnehin schon.“

Bei der Rosalia Trail Challenge kann man aus mehreren Distanzen zwischen 22 und 160 Kilometer (zweimal den gesamten Rundwanderweg) wählen. Bock entschied sich für die 53km-Runde, die auch 1.480 Höhenmeter beinhaltet. Dabei werden der vierte Hügel und der Schlenker nach Wiener Neustadt, die die gesamte Wanderrunde mitnimmt, ausgespart. Die ganzen 80km will Bock nächstes Jahr laufen: „Ich muss mir das alles bei schönem Wetter noch einmal anschauen.“

Organisation: „So etwas habe ich selten gesehen.“

Die Strecke taugte dem Hoheneicher: „Landschaftlich ist es wunderschön. Davon hab ich aber nicht viel mitbekommen, weil ich so viel auf den Boden schauen musste. 38 Kilometer geht es nur rauf und runter, dann das letzte Stück entlang der Leitha nach Katzelsdorf hin bergab und am Ende flach.“

Auf den letzten Kilometern lief Bock die schnellsten Zeiten, war mit 5:20er-Schnitt unterwegs. „Körperlich ist es mir generell sehr gut gegangen“, schildert der 56-Jährige. „Die letzten Kilometer waren auch schön zu laufen, auf gut ausgebauten Wanderwegen, auf Schotter, teils auf Asphalt. Aber die 38 Kilometer davor waren Hardcore.“

Für das Event, das vom österreichischen Ultralauf-Aushängeschild Andreas Michalitz mitorganisiert wird, fand Bock nur lobende Worte: „Alles top-organisiert. So etwas habe ich selten gesehen.“