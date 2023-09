„Risiko zu groß„: Bocks 100km-Saisonfinale endete schon bei der Hälfte

28 Grad Lufttemperatur, strahlender Sonnenschein. Beim sechsten Wienerwald-Ultratrail vor den Toren Wiens gab es Kaiserwetter. Nicht jedoch für die Läufer, die am Sonntag beim Trailrun über 100, 50, 25 oder 11km am Start standen. Besonders für die Hartgesottenen über die 100km-Version wurde die Witterung zur Herausforderung. Das musste Bernhard Bock am eigenen Leib erfahren. Der Hoheneicher Ultralauf-Routinier musste wie etwa die Hälfte der Starter der Langversion w.o. geben.

„Aus gesundheitlichen Gründen. Der Kreislauf hat nicht mehr mitgespielt“, erklärt Bock. „Die erst 50km-Runde in der Früh und am Vormittag war noch in Ordnung, da ist es mir gut gegangen. Auf die zweite Runde ging es aber genau zur Mittagshitze. Beim ersten Anstieg habe ich schon bemerkt, das wird nichts. Das geht zu sehr an die Substanz, das Risiko wäre einfach zu groß gewesen. Es war eine Vernunftentscheidung.“

Von 35 Startern nur 18 Läufer im 100km-Ziel

Nach 66 Kilometern endete letztlich der WUT für Bock in Gablitz. „Dort hat mich meine Frau abgeholt, sind wir zurück nach Purkersdorf gefahren.“ Im Weinbauort vor den Toren Wiens ist Start und Ziel des Wienerwald-Ultratrail. „Als ich Bescheid gegeben habe, dass ich aufgebe, hat mir die Wettkampfleitung gesagt, dass das kein Problem sei, ich dann eben in die Single-Wertung über 50km komme“, schildert Bock. „Somit habe ich doch eine Wertung, das freut mich.“

Mit einer Durchlaufzeit von 6:10 Stunden nach der ersten Runde klassifizierte sich der LT-Gmünd-Obmann auf Rang 24, wurde Siebenter in der M50-Altersklasse. „Mit den ersten 50 Kilometern bin ich sehr zufrieden, da ist es mir gut gegangen, zumal ein Teil davon auch in kühlen Waldstücken zu laufen war. Muskulär war alles top“, sagt Bock. „Die zweite Runde wäre aber ein zu großes Risiko gewesen bei der Witterung, zumal es auch nur alle 19 Kilometer Labstellen gab. Ich hadere überhaupt nicht, es war die absolut richtige Entscheidung.“

Diese Entscheidung teilten indes viele mit Bock: Von 35 Startern beendeten die 100km-Version nur 18 Läufer. Einer gab auf, der Rest entschied sich für einen Zieleinlauf nach 50km.