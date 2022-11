Saisonfinale für LT-Gmünd-Obmann mit starker Runde um Wien

Werbung

Traditionell Anfang November ging am Wochenende mit dem „Wien rundumadum“-Ultralauf ein echter Klassiker der Laufszene über die Bühne. Dabei geht es auf verschiedenen Distanzen bis zu 130 Kilometer rund um Wien. Diesen nutzte auch Bernhard Bock für seinen Saisonabschluss.

Der LT-Gmünd-Obmann entschied sich für die 61km-Variante. Der Wind war Anfang November ein ständiger Begleiter, ansonsten berichtete Bock von Top-Bedingungen. „Ich war von Beginn weg vorne dabei. Wie weit tatsächlich, habe ich aber erst im Ziel bemerkt“, sagt er. Beim Wien rundumadum gibt es an sich kein End-Klassement. In der inoffiziellen Ergebnisliste landete der Hoheneicher aber auf Rang drei. „Es ist ja kein Wettbewerb in dem Sinn. Aber eine Freude macht‘s trotzdem, wenn man vorne dabei ist.“

Für den Ultralauf-Routinier gingen die 61km ohne große Beschwerden über die Bühne. Nur beim Anstieg auf den Bisamberg machten sich leicht Krämpfe bemerkbar. „Das war aber nicht weiter ein Problem, hat mich nach dem Anstieg auch nicht mehr beeinträchtigt“, schildert Bock. „Kurz davor habe ich mir mit einem Steirer ein Duell geliefert, habe mir dann vorgenommen, ihn bis zum Ziel hinter mir zu lassen. Das ist mir gelungen.“

Neue Herausforderungen für 2023: Rosalia Trail

Für den Hoheneicher war es jetzt bereits die sechste Teilnahme an „Wien rundumadum“ – zweimal lief er die volle Strecke (130km), zweimal die Dreiviertel-Version über 88km und jetzt auch zweimal die Halb-Version. Die schönste Distanz? „Alle haben ihren Reiz“, sagt Bock. „Aber die 82km führen in die Höhenstraßen um den Kahlenberg, das ist schon ein Höhepunkt. Außerdem läuft man da nicht so viel in der Nacht.“

Ob er ein siebentes Mal an den Start geht, weiß er allerdings noch nicht. „Du läufst sehr viel alleine, da gehst du einfach nicht so an deine Grenzen“, erklärt Bock, der stattdessen für nächstes Jahr schon ein neues Ziel ins Auge gefasst hat. Den Rosalia-Trail-Challenge in der Nähe von Wiener Neustadt – ein mehrtägiger Bewerb über unterschiedliche Distanzen.