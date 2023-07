LT Gmünd-Obmann Bock: Zum dritten Mal beim „Sauwald-Trail“

47 Kilometer hören sich für Ultraulauf-Spezialisten wie Bernhard Bock nicht sonderlich viel an. Wenn diese aber mit 14. 000 Höhenmetern, wechselnden Untergründen und sonstigen Herausforderungen garniert sind, kommt auch ein „Profi“ wie der LT Gmünd-Obmann ins Schwitzen.

Bock nahm die Herausforderung „Sauwald-Trail“ in Schardenberg (Bezirk Schärding, Oberösterreich) zum nunmehr dritten Mal an. Auch, weil er noch eine Rechnung aus dem Vorjahr offen hatte. Da musste Bock nach 35 Kilometern aufgeben. „Ich spürte damals, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie sich dann herausstellte, hatte ich eine Corona-Infektion.“

Diesmal begleitete ihn Wolfgang Mayer, Kollege vom LT Gmünd bzw. von der Polizeiinspektion. Für ihn war es der erste „Sautrail“.

„Eine richtig schöne Trail-Strecke“, fasst Bock zusammen. „Schöne Ausblicke, viel Natur.“ Dass die nicht immer genossen werden konnte, ist klar. „Zeitweise ist der Untergrund eine enorme Herausforderung – da musst du wirklich konzentriert unterwegs sein.“ Auch der Geländegang hatte es in sich. Nach einigen Kilometern ging es rauf auf den „Haugstein“, den höchsten Punkt des Innviertels. „Danach sechs, sieben Kilometer nur bergab. Aber dann wurde es erst richtig schwer“, erzählt Bock von abwechselnden Bergauf- und Bergabpassagen. Nach 5:05 Stunden überquerte er schließlich die Ziellinie, 1:19 Stunde später folgte ihm sein Kollege Wolfgang Mayer.