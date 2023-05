Startschuss für RAN Nummer fünf in Weitra

Am kommenden Freitag, den 19. Mai werden sich wieder 160 abenteuerhungrige Radfahrer:innen alleine oder im Team vom Rathausplatz Weitra aus auf den Weg machen, um Österreichs größtes Bundesland mit reiner Muskelkraft zu umrunden. 600 abwechslungsreiche Kilometer mit 6.000 kräfteraubenden Höhenmetern bringen die Teilnehemer dabei wieder an ihre Grenzen. So weit, so gut – aber warum tut man sich das an?

Die Antwort auf diese Frage ist so vielseitig, wie die Landschaft Niederösterreichs, die es bei diesem Ultradistanzrennen zu durchqueren gibt. Während die einen Grenzen ausloten und verschieben möchten, ist es für die anderen einfach das zu tun, was sie am liebsten machen – nämlich Radfahren. So auch unter anderem für den Wolkersdorfer Philipp Kaider. Der diplomierte Krankenpfleger nutzt jede Minute Freizeit, um am Rad zu sitzen. Im Vorjahr holte der 37-Jährige in Borrego Springs (USA) sensationell den Weltmeistertitel im 24-Stunden-Zeitfahren. Heuer möchte er am 24./25. Juni den Weltrekord durch Österreich brechen und davor am kommenden Wochenende erstmals den Sieg beim Race Around Niederösterreich holen.

Für den guten Zweck am Start

Es geht bei derartigen Rennen aber nicht immer nur um Rekorde und Bestzeiten. Und auch nicht nur um die eigene Leistung. Gemeinsam im Team mit seinen Betreuer:innen, die sich im Begleitauto (Pace-Car) um Kleidung, Verpflegung und auch Navigation kümmern, ist das Race Around Niederösterreich (RAN) eine Teambuildingaktion par excellence. Diese 24 Stunden rund um Niederösterreich schweißen zusammen, geht es doch darum mit seiner Crew Spaß und ein schönes Wochenende mit Freunden zu haben, wie es ein Teilnehmer ausdrückt. Der Spaß darf trotz dieser herausfordernden Anstrengung nicht zu kurz kommen. Das beweisen auch folgende Teilnehmer:innen-Aussagen: „Warum ich hier mitfahre? Damit ich danach so viel Schokolade essen kann, wie ich will!“ bzw. wird das RAN auch scheinbar für die ein oder andere Ausrede herangezogen: „Das Trainingslager auf Mallorca lässt sich durch die Teilnahme am RAN leichter rechtfertigen!“

Aber nicht nur des Spaßes wegen quälen sich die Radfahrer:innen 600km lang nonstop ohne Pause. Ein beträchtlicher Teil sammelt für die, die es notwendig brauchen. Sei es für die Krebshilfe, für schwerkranke Kinder, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen und vieles mehr. Beachtliche Summen sind hier schon zusammengekommen und das Rennen bietet dafür eine ideale Aufmerksamkeit für derartige Spendenaktionen.

Am späten Nachmittag geht's los

Am Freitag ab 16 Uhr starten die Radfahrer am Rathausplatz in Weitra auf ihre Runde. Gestartet wird wie immer in Blöcken, wobei die schnellsten Einzelfahrer ab 19 Uhr dran sind. Um 20 und 21 Uhr machen sich noch die Teams auf die Runde.

Der Sieger wird dann am Samstag um ca. 13 Uhr bereits wieder in Weitra erwartet. Bis 22 Uhr haben aber alle 160 Teilnehmer Zeit die Ziellinie zu überqueren. Ob es ihnen Spaß bereitet hat, sie ihre Grenzen verschoben haben und eine eigene Bestleistung aufgestellt haben oder darüber ein preisgekrönter Film wird, wie es im Vorjahr das niederösterreichische Team „3L Straßenradler“ gezeigt hat. Auch heuer werden sie wieder am Start sein.

Mitmachstationen, Gewinnspiele und kulinarische Leckerbissen

Während sich die 63 Solostarter:innen, 26 2er-Teams und 15 3er-Teams auf ihre Reise rundum Niederösterreich machen, erwartet die Zuseher:innen in Weitra wieder ein unterhaltsames Programm. Mitmachstationen, Gewinnspiele (unter allen Anwesenden werden Preise von Rad Fuchs im Gesamtwert von über 1.300 EUR verlost) eine kleine Expo und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Sechs Radsportbegeisterte konnten bei einem Gewinnspiel im Vorfeld bereits ein Fahrtechnik- und Sicherheitstraining mit dem 3-fachen Radweltmeister Roland Königshofer gewinnen, welches am Samstagvormittag abgehalten wird.

All jene, die den Teilnehmer:innen vor Ort in Weitra nicht zujubeln können, haben wieder die Möglichkeit das Rennen im 24-stündigem Livestream und beim Livetracking zu verfolgen (Links unter www.ran-bike.at).

Verkehrseinschränkungen

In Weitra selbst und entlang der Strecke ist von Freitag 16 bis Samstag 22 Uhr mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.