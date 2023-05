Fünftes Race Around NÖ ist gestartet: Große Party in Weitra

Mit einer kleinen Feier auf der Bühne am Weitraer Rathausplatz wurde am Freitagnachmittag das fünfjährige Jubiläum des Race Around Niederösterreich bejubelt, ehe die 160 Starter bei der heurigen RAN-Auflage von der Braustadt aus in ihr Rennen starteten.

Trotz des beim RAN fast schon traditionell eher mauen Wetters fanden sich mit Fortdauer des Startprozederes wieder eine Menge Zuschauer an, die die Fahrer kräftig anfeuerte und vor Top-Stimmung vor dem Rathaus sorgte. Diese Stimmung heizte auch das bunte Rahmenprogramm an - mit Mitmachstationen, Vorführungen, Verlosungen und einer Trial-Showeinlage des Bike-Trialteams Heinrichs.

Ab 13 Uhr zurück erwartet: Kaider als Favorit auf Sieg

Los ging es für die 63 Solostarter, 26 Zweierteams und 15 Dreierteams wie immer in Blocks. Den Beginn machten ab 16 Uhr jene Fahrer, die eine Zeit von 26 Stunden oder mehr anpeilten, danach folgten ab 17.30 Uhr jene zwischen 22,5 und 26 Stunden und schließlich ab 19 Uhr im dritten Startblock die Top-Fahrer, die sich unter einer Zeit von 22 Stunden den Sieg ausmachen werden.

Im Nachgang folgten um 20 und 21 Uhr die Teams.

Vollbild

Zu den heißesten Anwärtern auf den Sieg gehört Philipp Kaider, der um Mitternacht längst Laa/Thaya passiert hatte, sich durch das Weinviertel powerte - dicht auf den Fersen von Dominik Meierhofer, einem seiner schärfsten Konkurrenten. Die ersten Starter radelten zu dieser Zeit bereits durch das Marchfeld.

Man kann also von einem spannenden Rennen ausgehen, besonders durch die bergigen Passagen, ehe die Fahrer über das Mostviertel wieder ins Waldviertel zurückkommen. Die Zielankünfte der Sieger in Weitra werden am Samstag ab etwa 13 Uhr erwartet.

Hier könnt ihr die Fahrer im Live-Tracking verfolgen: Race Around Niederösterreich 2023 - Legends Tracking

Hier gibt's den Live-Stream: https://sportlandnoe.tv/