Race Around Niederösterreich: Weitra im Fokus

Bei der vierten Auflage des Race Around Niederösterreich, bei dem von Weitra ausgehend das Bundesland umrundet wird, kommt es am Freitag und Samstag zur Superlative: Neben einem Rekordstarterfeld kündigte sich zudem ein erneut hochkarätiges an – allen voran der Streckenrekordhalter und sechsfache Race-Across-America-Sieger Christoph Strasser. Mit Elena Roch ist auch die zweite Titelverteidigerin wieder am Start.

Sie werden es mit starker Konkurrenz aus fünf Nationen zu tun bekommen, darunter auch der dreifache Rennrodel-Olympiasieger Felix Loch (GER), der sich im unbekannten Terrain der Herausforderung im 3er-Team stellt und für den guten Zweck in die Pedale tritt. Auf alle warten 600km und 6000 atem(be)raubende Höhenmeter entlang der Grenze der vielseitigen Landschaft Niederösterreichs. Das Rennen ist heuer erstmals ein Qualifier-Event für das Race Across America.

Über 200 Athleten werden am Freitag ab 16 Uhr von der neuen spektakulären Startbühne über den gesamten Rathausplatz in Weitra ins Rennen gehen. Von dort geht‘s wieder Richtung Gmünd die Grenze entlang durch Wald- und Weinviertel, das Marchfeld, über den Semmering, das Mostviertel und schließlich bei Altmelon wieder ins Waldviertel retour.

Während der Starts zwischen 16 und 22 Uhr wird es im Raum Gmünd/Weitra zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen, das die Radfahrer mit Begleitfahrzeug unterwegs sind. Die Durchfahrt des Stadtzentrums von Weitra ist zu der Zeit nicht mehr möglich. Am Samstag werden ab 12.30 Uhr die Zielankünfte in Weitra erwartet.

Nach seinen zwei Siegen ist Christoph Strasser auch heuer der große Favorit. „Mit Robert Müller, Sebastian Michetschläger, Manuel Geyer, Dominik Meierhofer oder einem Martin Bendszus hat er starke Konkurrenz“, freut sich das Veranstalter-Duo Georg Franschitz und Christian Troll. Inwiefern Josef Aigner, der seit zwei Wochen neue Weltrekordhalter (inoffiziell) über die am meisten gefahrenen Kilometer in einer Woche, um die Plätze mitfahren kann wird sich zeigen. Elena Roch zog sich zwar im Jänner einen Kreuzbandriss zu, wurde aber rechtzeitig wieder fit.

Im Zweier-Team werden die Österreichischen Meisterschaften ausgetragen. Mit zwei Teams wird sich der Verein CLR Sauwald Cofain 699 der Herausforderung stellen. In 17:05std holten sie im Vorjahr den Sieg nach Oberösterreich. Konkurrenz um den Sieg werden sie von einem der besten Ultraradfahrer überhaupt bekommen: Der Slowene Marko Baloh (2019 Zweiter beim RAAM) wird an den Start gehen.

Neu ist heuer nach zwei Auflagen mit Covid-Beschränkungen wieder Rahmenprogramm erlaube. Zwischen den einzelnen Startwellen wird das Trialteam Heinrichs für eine Showeinlage sorgen. Bei der Ergometer-Mitmach-Challenge können Besucher versuchen auf zwei Ergometer den Streckenrekord (aktuell 16:55std) zu unterbieten. Das Rennen wird auch wieder im Livestream mit Gästen übertragen. http://www.ran-bike.at