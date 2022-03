Race Around NÖ: Über Weitra nach Kalifornien

In seiner vierten Auflage erfährt das Race Around Niederösterreich (RAN) eine weitere massive Aufwertung: Das von Weitra ausgehende Rennen um das größte Bundesland Österreichs wurde in die Riege der Qualifikationsrennen für das Race Across America (RAAM) aufgenommen.

Das RAAM ist das bekannteste, härteste und prestigeträchtigste Ultradistanz-Rennen der Welt. Mit Alexandra Meixner oder den Crataegutt Seniors um den Bärnkopfer Herbert Lackner bewältigten auch schon Waldviertler die 5.000 Kilometer und 52.000 Höhenmeter von der West- zur Ostküste der USA. Jetzt können sich die Weitradlfahrer im Waldviertel dafür qualifizieren.

Was es dafür braucht: beim RAN am 27./28. Mai die 600km und 6.000hm als Einzelstarter in maximal 30 Stunden abspulen. Damit hat man das RAAM-Ticket (für 2022, 2023 oder 2024) in der Tasche.

„Wir sind stolz, dass wir uns schon so großen Zuspruch erhalten haben. Wenn uns jemand vor vier Jahren gesagt hätte, dass wir zum zweiten Mal eine Österreichische Meisterschaft (Ultra im Zweierteam; Anm.) austragen und man mit einem Start in Weitra ein Ticket für das RAAM lösen kann, die hätten wir für verrückt erklärt“, freuen sich die RAN-Organisatoren Christian Troll und Georg Franschitz.

Übrigens stehen die Zeichen wieder auf Teilnehmerrekord. 170 Anmeldungen sind bereits jetzt, zwei Monate vor Fristende, eingetrudelt – 180 standen im Vorjahr am Start.

Während die beiden jüngsten RAN mit strengem Covid-Konzept und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden mussten, hoffen Troll und Franschitz diesmal wieder auf eine volle „Arena“ bei Start und Ziel am Weitraer Rathausplatz.