Wenn man Franz Haider fragt, wie er seine Welt wahrnimmt, sagt er, er tue sich etwas schwer, dies zu beschreiben, schafft es aber dann sehr anschaulich: „Ich sehe alles wie durch einen Nebel, einen Schleier, kann nur Grundrisse erkennen, Bewegung wahrnehmen.“ Der Alt-Nagelberger ist durch eine genetisch bedingte Erbkrankheit mit heute 46 Jahren fast erblindet, hat nur mehr fünf Prozent Sehleistung.

Der Alt-Nagelberger ist aber auch Vizestaatsmeister im Kugelstoßen. Diesen Titel sicherte er sich bei den Österreichischen Meisterschaften für Blinde und Sehbehinderte im steirischen Kapfenberg. 7,43m weit beförderte er die 7,26kg schwere Kugel im Franz-Fekete-Stadion. Das brachte ihm die Silbermedaille ein – in seinem erst zweiten Bewerb überhaupt.

Vom Fußball über Laufen zur Leichtathletik

„Die Stimmung bei den Bewerben ist

einzigartig. Es geht sehr familiär zu. Natürlich gibt es Ehrgeiz, aber keine Missgunst.“ Franz Haider

Erst vor drei Monaten startete Haider mit dem Leichtathletik-Training bei LT-Gmünd-Tausendsassa Franz Mürwald. „Dass ich nach dieser kurzen Zeit schon Vizestaatsmeister geworden bin, das hat mich schon überrascht“, sagt er. „Fürs Kugelstoßen braucht es eine gute Technik und Kraft. Ich bin Franz wirklich sehr dankbar, dass er sich mir angenommen hat.“

Haider ist neu im Versehrtensport, Sportler ist er aber schon sein ganzes Leben. Erst als Fußballer (in Schrems, Brand, Nagelberg und Langschwarza), ab 2000 als Trainer (etwa bei Nagelberg, Brand und Langschwarza). Dazu war er leidenschaftlicher Läufer. Heute noch geht er beinah täglich Spazieren in den Wald, er orientiert sich nach über die Jahre eingeprägten Anhaltspunkten.

„Der Sport hat mich mein Leben lang geprägt“, sagt Haider. „Als Fußball aufgrund meines Augenleidens nicht mehr ging, habe ich überlegt, was ich machen kann, und bin jetzt wieder auf Leichtathletik gekommen.“ Schon in seiner Jugend war er neben dem Kicker-Sein auch Leichtathlet. „Ich weiß, wie eine Leichtathletikanlage ausschaut, kann mir etwas vorstellen, auch wenn ich es kaum mehr sehen kann“, schildert er. „Das macht es etwas einfacher.“

Franz Haider stieß die Kugel in Kapfenberg 7,43 Meter weit. | privat

Die Erfolge können sich sehen lassen. Bereits im Juni holte er bei der OÖ-Blinden-Landesmeisterschaft in Ebensee den Titel im 200m-Lauf und wurde im Kugelstoßen Vierter (die NÖN berichtete). In Kapfenberg wurde er jetzt Zweiter. Und für die Zukunft hat er noch viel vor. Einerseits der Staatsmeistertitel, andererseits die Teilnahme an internationalen Turnieren.

Nur Laufen, das macht er seit Ebensee nicht mehr. Sein vor zwei Jahren erhaltenes künstliches Hüftgelenk macht ihm dabei zu große Beschwerden. „Das Laufen an sich hat toll funktioniert. Aber wenn ich danach wochenlang Schmerzen habe, zahlt sich das nicht aus“, sagt Haider.

Der Versehrtensport taugt dem Nagelberger, der überlegt auch noch mit dem Speerwerfen zu beginnen. „Die Stimmung bei den Bewerben ist einzigartig“, beschreibt er. „ Es sind viele Athleten am Start, auch mit anderen Behinderungen. Es geht aber sehr familiär zu. Die Sportler helfen sich untereinander. Natürlich gibt es Ehrgeiz, aber keine Missgunst.“

Ein ehrlicher Ansatz Sport zu betreiben, der vielen nicht beeinträchtigten Athleten gut tun würde…