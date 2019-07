Nach seiner Premiere nach erst drei Monaten Training im Vorjahr im Frank-Fekete-Stadion in Kapfenberg, wo Franz Haider bei der Österreichischen Meisterschaft für Blinde und Sehbehinderte gleich Silber im Kugelstoßen abräumte, legte der sehbehinderte Alt-Nagelberger (nur mehr fünf Prozent Sehkraft) am vergangenen Wochenende bei der heurigen ÖM in Innsbruck gleich nach.

Und das in einer Disziplin, die er wegen einer Hüft-Operation eigentlich schon aufgegeben hatte – im Sprint. Im 100-Meter-Lauf spurtete der 47-Jährige in 13,82 Sekunden zu Silber. Darüber hinaus legte er im Kugelstoßen noch einmal drauf, knackte erstmals die 8-Meter-Marke mit 8,01 Meter. Personal Best reichte zu Bronze.

Am zweiten Bewerbstag in Tirol machte Haider dann den Medaillensatz komplett. Wieder im Sprint. Über 200 Meter stellte er in 28:17 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung auf und holte sich damit die Goldmedaille.