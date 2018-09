Das Radfahren ist schon seit Jahren die große Leidenschaft von Markus Zimmermann. Als Student fuhr er von seiner Heimat Litschau aus über Italien und Frankreich nach Norwegen. Dorthin verschlug es ihn auch im Vorjahr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Er sollte fündig werden.

Knapp vor dem Ziel traf er den dänischen Langstreckenfahrer Morten Kjærsgaard. „Er hat mir vom ‚Northcape4000‘ erzählt und mein Interesse geweckt“, sagt Zimmermann. Ein Jahr später stand der Architekt, der in Altmünster am Traunsee lebt, mit 123 anderen Radlern am Gardasee – dem Start.

„Spärliche Vegetation, menschenleere Landstriche und der spektakuläre Blick aufs Nordmeer.“

Markus Zimmermann über die prägendsten Eindrücke

4.300 Kilometer sind von dort quer durch Europa bis zum Nordkap zurückzulegen. Start und Ziel sind definiert, dazwischen sind vier Checkpoints zu absolvieren. Anders als bei Ultrarennen, wie dem Race Across America oder dem Race Around Austria, ist Betreuung nicht erlaubt. „Du musst die gesamte Ausrüstung selbst transportieren, dich um Verpflegung und Unterkünfte kümmern“, schilddert Zimmermann.

Das erste Nachtlager schlug er nach 400km unter einer Eisenbahnbrücke kurz vor Wörgl auf. Mehrere abenteuerliche Nächte sollten folgen. „In Polen hielten mich streunende Hunde wach, in Tschechien brunftige Rehböcke und in Litauen musste ich mich hinter einer Kirche mit Ratten herumschlagen“, erzählt Zimmermann, der die kurzen Schlafpausen meist im Biwaksack wenige Meter neben der Straße verbrachte.

Die Route führte großteils über Nebenstraßen – in Osteuropa eine Herausforderung. „Die holprigen Straßen waren unglaublich anstrengend. In Lettland fehlte für 70km der Asphalt.“ Da ging‘s mit den Rennrädern nur im Schritttempo voran. „Und im Minutentakt rasten Lkw vorbei.“

Die größte Challenge war aber über weite Strecken die Hitze. Bis Estland schlief Zimmermann tagsüber, und fuhr in der Kühle der Nacht. Vom dritten Checkpoint Tallinn ging‘s mit der Fähre nach Helsinki und kühleren Temperaturen entgegen. Dazu konnte Finnland mit seinen vielen Seen und endlosen Wäldern im Gegensatz zu Osteuropa auch landschaftlich punkten.

Die viele Gegend brachte aber auch Probleme mit sich. „Je weiter du in den Norden fährst, desto größer werden die Distanzen zwischen den Städten und Tankstellen zur Verpflegung.“ Zwischen Oulu und dem letzten Checkpoint Rovaniemi, der Hauptstadt von Lappland, liegen 200km, aber keine Tankstelle.

Das letzte Nachtlager schlug Zimmermann 300km vor Norwegen auf. „Um 6 Uhr am nächsten Tag hatte es -1 Grad“, sagt er. „Spärliche Vegetation, menschenleere Landstriche und der spektakuläre Blick aufs Nordmeer – das waren die prägendsten Eindrücke der Reise.“

Die Schlussetappe wurde mit 578km die mit Abstand längste. Es wurde bissig. 1.500 hm mussten auf den letzten 30km bezwungen werden, dazu ging‘s durch den 7km langen Nordkap-Tunnel. „Nach einer schnellen und kalten Abfahrt ist man dort 212m unter dem Meeresspiegel, muss sich über den steilen Anstieg wieder ans Tageslicht kämpfen.“

Nach zwölf Tagen, fünf Stunden und 33 Minuten war es aber geschafft. Markus Zimmermann war im Ziel und konnte am Nordkap mit Ausblick aufs Nordmeer feiern. Er beendete das Rennen als Sechster!