Reingers: Laufen für den Frieden

2017 wurde der Friedenslauf in Reingers erstmals durchgeführt – in Erinnerung an die 1945 gewaltsam aus dem Kreis Nová Bystřice (Neubistritz) vertriebenen Sudetendeutschen, die in Reingers ihre erste Zufluchtsstätte gefunden haben. Ein Teil der Strecke verläuft auch auf dem Weg, den die Vertriebenen damals nach Reingers gegangen sind. Dass der Friedenslauf wirklich einmal im Zeichen des Krieges ganz in der Nähe Österreichs stattfinden werde, hatten sich die Veranstalter rund um LT Gmünd und Marktgemeinde Reingers allerdings nicht vorstellen können. Darum wird am Samstag, wenn der Friedenslauf nach zwei Jahren Pandemiepause erstmals wieder stattfindet, für die Ukraine-Hilfe gesammelt.

Einerseits sollen mit dem Erlös die in der Region gestrandeten Flüchtlingsfamilien unterstützt werden, andererseits wollen die Veranstalter Spenden für die Ukraine-Hilfe sammeln. Unternehmen aus der Region können Runden von Läufern „gekauft“ – jeder gelaufene Meter wird mit einem Cent unterstützt, sodass zum Beispiel bei einer 3,8km langen Runde im Hobbylauf je Läufer 380 Euro zusammenkommen. Andere stellten bereits einen Fixbetrag zur Verfügung. So sind aktuell schon mehr als 5.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Die Sammlung läuft aber noch. Auch die Läufer selbst unterstützen mit einem Teil des Startgelds die Ukrainehilfe.

Vor Ort werden Teilnehmer und Besucher überdies von ukrainischen Familien mit Köstlichkeiten aus ihrer Heimat verwöhnt – zum Teil wird auch künstlerisches dargeboten (Musik, Gesang etc.). Der Erlös daraus wird ebenfalls für die Flüchtlingshilfe verwendet.

Aus sportlicher Sicht bildet der Reingerser Friedenslauf heuer die zweite Station im Waldviertel-Cup nach dem Start in Maissau. Los geht‘s um 16.15 Uhr mit den Nachwuchsbewerben. Um 17 Uhr geht‘s mit Hobby- (3,8km, 1 Runde) und Hauptlauf (7,6km, 2 Runden) los. Neben den Laufwertungen gibt‘s für den Hobbylauf auch eine Nordic-Walking-Wertung. Start und Ziel sind wieder bei der Hanfhalle in Reingers. Die Strecke führt am Haarstuben-Campingplatz vorbei in den Wald, ein Stück entlang der Grenze und zurück zur Hanfhalle. Infos: http://lcwaldviertel.com und http://www.reingers.gv.at