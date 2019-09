Dass die wöchentlichen Schach- Nachrichten am Sonntag ausblieben, machte stutzig. Am Montag erreichte die NÖN tatsächlich die traurige Nachricht, dass Franz Modliba, Waldviertler Schach-Pionier und bis zuletzt aktiver Spieler und umtriebiger Funktionär in Litschau und darüber hinaus am Samstag im 69. Lebensjahr seiner schweren Erkrankung erlegen ist.

Franz Modliba wurde am 28. Oktober 1950 in Hausbrunn (Bezirk Mistelbach) geboren, kam als Junglehrer nach Litschau und gründete hier eine Familie. Von 2009 bis zu seiner Pensionierung 2015 war er Direktor der Hauptschule. Er war umtriebig, gründete 1974 eine Männerturngruppe, die bis heute besteht.

Seine große Leidenschaft galt aber dem Schachspiel. So initiierte er 1977 die bis heute bestehende Unverbindliche Übung Schulschach an der Hauptschule – damit legte er den Grundstein für die Schachstadt Litschau. 1981 gründete er den Schachklub, der heute gemeinsam mit dem SK Eisgarn einer der wichtigsten Klubs im Waldviertel ist.

Darüber hinaus engagierte er sich in der Schachgruppe Waldviertel, im NÖ-Verband, den er als längstdienender Präsident seit 1992 wesentlich prägte, und im Bundesverband (ÖSB) als Vizepräsident. Für sein Wirken wurde Modliba mit vielen Ehrungen versehen, erhielt Ehrenzeichen in Gold von NÖSV, ÖSB, des Land NÖ und ASVÖ NÖ.

„Die österreichische Schachbewegung verliert einen erfolgreichen und liebenswerten Menschen“ Christian Kindl

„Die österreichische Schachbewegung verliert einen erfolgreichen und liebenswerten Menschen“, schreibt Christian Kindl, geschäftsführender Präsident des NÖSV. „In einer Nachricht aus China vor einem Monat schrieb er: ‚Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht.‘ Er wusste bereits, dass seine Tage gezählt sind, schaffte es noch mit Ambulanzflügen über Bangkok nach Wien.“

Vom Krankenbett in der Palliativstation im Waidhofner Spital aus, regelte er in den vergangenen zwei Wochen noch Vereinsangelegenheiten, klärte seine Nachfolge und versorgte auch die NÖN, mit der er über Jahrzehnte im regen Austausch stand, noch mit Schach-Nachrichten.

Wie er zum Schachsport gekommen ist, das sagte er einst auch der NÖN: „Als Hauptschüler musste ich im Werkunterricht ein Schachbrett mit Figuren zimmern. Das war mein erster Kontakt zu Schach. Als Mittelschüler habe ich mir schon die Wartezeiten auf den Bus mit der einen oder anderen Schachpartie im Kaffeehaus verkürzt.“

Der Verstorbene wird am 3. Oktober, ab 14.30 Uhr, in Litschau zu Grabe getragen. Er wird eine große Lücke hinterlassen.