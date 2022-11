Waldviertler bei der WM in Göteborg top

Werbung

Der letzte große Höhepunkt einer langen Holzsport-Saison ging am Wochenende in Göteborg über die Bühne. In der schwedischen Hauptstadt standen die Stihl Timbersports World Championships im Einzel und im Team auf dem Programm – mit dabei waren mit Europameister Armin Kugler aus Steinbach (Brand-Nagelberg), dem Rappottensteiner Lukas Wagesreither und Hermann Heiligenbrunner aus Liebenau (OÖ) drei Athleten aus dem Waldviertler Eurojack-„Stall“.

Als amtierender Staatsmeister war Kugler als einziger aus dem Trio auch für die Einzelbewerbe qualifiziert. Und dort stellte der Steinbacher Holzknecht einmal mehr seine Top-Form in dieser Saison unter Beweis. Zum ersten Mal überhaupt schaffte er es bei der WM in die zweite Runde des Hauptbewerbs, belegte dort am Ende den starken achten Rang, nur vier Punkte fehlten auf Rang sieben, sieben auf Rang sechs. Nach Runde eins war Kugler Sechster, lag noch vor dem späteren Bronze-Medaillengewinner Marcel Dupuis aus Kanada.

Kuglers stärkste Disziplin war einmal mehr das Springboard, wo der 31-Jährige mit der viertschnellsten Zeit von 1:06.92min sogar den australischen Weltmeister Brad de Losa hinter sich ließ.

Bereits am Tag davor war Kugler mit Wagesreiter, Heiligenbrunner und Günther Dallinger für Österreich bei der Team-WM am Start. Auch dort lief es sehr gut. Das Quartett schaffte es in die Runde der besten 16, bekam es im Achtelfinale allerdings mit dem späteren Weltmeister Australien zu tun, gegen den letztlich kein Kraut gewachsen war. Kugler & Co. verloren aber mit erhobenem Haupt, legten eine Top-Zeit hin, die ihnen letztlich in der Endabrechnung den neunten Platz einbrachte.