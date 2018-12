Der größte Wintersportverein des Waldviertels hat wieder eine neue Führung. Nach vier Jahren an der Spitze des SC Nordwald stellte sich Obmann Werner Cizek heuer der Wahl nicht mehr. „Ursprünglich waren zwei Jahre geplant, jetzt sind es eh vier geworden“, erläutert der Gmünder, der 2014 als frischgebackener Pensionist großteils wegen der bevorstehenden Feiern zum 50-Jahr-Jubiläum zur Wahl angetreten war. „Mir war klar, dass es dafür jemanden braucht, der Zeit hat. Ich habe immer gesagt, dass ich nach hinten trete, wenn sich jemand Neues findet.“

Das war jetzt der Fall. Mit Wolfgang Trsek wurde bei der 53. Jahreshauptversammlung im Brauhotel Weitra wieder ein SC-Nordwald-Urgestein zum Obmann gewählt. Der gebürtige Gmünder, der heute in Schoberdorf bei Vitis wohnt, arbeitet als Polizist in Wien und ist SCN-Mitglied erster Stunde, seit vielen Jahren auch als Skilehrer tätig. „Er war immer schon zur Stelle, wenn es wo etwas zu arbeiten gab“, so Cizek. „Als Obmann zu fungieren, dazu hat er sich auch sofort bereit erklärt.“

Trsek wurde einstimmig gewählt, genauso wie der übrige Vorstand. An den Schlüsselpositionen sitzen Jürgen Trsek (Kassier & Bruder des Neo-Obmanns), Andreas Macho (Schriftführer) und Julian Köfinger (Lehrwesen).

Cizek bleibt dem 430 Mitglieder zählenden Verein als Rennleiter-Stellvertreter „und wo man mich sonst braucht“ erhalten. Über die vier Jahre als Obmann zieht er positiv Bilanz: „Es waren gute Jahre. Wir hatten im Rennlauf viele Erfolge, auch die Skikurse waren sehr gut besucht. Und finanziell steht der Verein gut da.“

Als Rennhighlights stehen in diesem Winter unter anderem wieder die Bezirksschulmeisterschaft in Harmanschlag sowie Aichelberg- und Nordwaldlauf in Karlstift auf dem Programm.