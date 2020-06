Mit einer Saison in diesem Jahr rechnen die Amstetten Thunders nichts mehr. „Aufgrund der Coronakrise glauben wir nicht mehr an eine Meisterschaft in diesem Jahr“, erklärt Lukas Kerschbaummayr. Dennoch kein Problem. Die Thunders bereiten sich bereits auf das Jahr 2021 vor. Da geht es wieder in der 1. Division los. In der letzten Saison bezahlten die Thunders in der höchsten österreichischen Liga Lehrgeld.

Den Abstieg in die zweithöchste Spielklasse sehen die Verantwortlichen als Chance. „Vor allem haben neue Spieler eher die Möglichkeit, sich zurechtzufinden“, fügt Kerschbaummayr hinzu. Bei den Try-Outs ab 17. Juli (jeden zweiten Freitag ab 17 Uhr) hoffen die Thunders-Betreuer auf Football-interessierte Neustarter. Danach geht es ins Beginners-Camp. „Wir wollen die Mannschaft wieder mit neuen Spielern verstärken. Dafür haben wir jetzt ein Jahr Zeit“, erklärt Kerschbaummayr. Doch auch für die Damen bieten die Thunders eine Plattform. Das Flag-Football- bzw. Tackle-Football-Team feierte in der abgelaufenen Saison einige Erfolge.

Daniela Schelch und Barbara Schwaiger (Tackle Football) sowie Lena Mayrhofer und Sarah Mörxbauer (Flag Football) gelang sogar der Sprung in die Nationalmannschaft.