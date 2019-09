Rundum erneuert präsentiert sich der VCA Amstetten für die neue Austrian-Volley-League-Saison. Sportdirektor Michael Henschke war in der Sommerpause alles andere als untätig. Fast die gesamte Mannschaft hat der gebürtige Deutsche ausgewechselt. Nachdem Neo-Trainer Mircea Dudas feststand krempelten die Amstettner mit insgesamt acht Zugängen den Kader gehörig um. Darunter fallen unter anderem der brasilianische Mittelblocker Franco Drago oder der Neuseeländer Liam Matheson (Außenangreifer). Dafür mussten Cameron Branch oder Arthur Darmois den Verein verlassen.

Ex-Kapitän wieder mit an Bord

Den größten Coup fädelte Obfrau Sabrina Kreuziger ein. Ende der Saison 2015 trat der damalige Kapitän und Mittelblocker Philip Ichovski aufgrund seiner beruflichen Ausbildung zurück. Zwar sprang der Wiener immer wieder im Cup für den VCA ein, sicherte sich dort auch drei Mal den Titel in Folge, doch nun ist er aus der Volleyballpause zurückgekehrt.

„Es hat was gefehlt. Vor allem das Mannschaftsgefüge. Volleyball ist zwar eine körperliche Belastung, aber es ist extrem gut für den Kopf, wenn man Erfolge gemeinsam feiert“, erklärt der 27-Jährige seine Rückkehr in den Mannschaftskader des VCA und fügt hinzu: „Es ist vor allem für mich die Chance in der höchsten Liga wieder zu spielen. Ich will nicht nur mitspielen, sondern auch gefordert sein. Und dafür ist der VCA eine ausgezeichnete Adresse.“

Auch Sportdirektor Michael Henschke zeigte sich erfreut über das Comeback: „Ich kenne ihn jetzt seit 18 Jahren. Er hat bei mir im Nachwuchs in Wien das Volleyballspielen gelernt. Seine Rückkehr ist dadurch auch sehr emotional für mich. Er ist ein toller Spieler und vor allem ein Typ, der eine Mannschaft mitreißen kann. Ichi ist sicherlich die Schlüsselfigur, die uns im aktuellen Kader noch gefehlt hat.“ Am 2. Oktober geht es gleich gegen den aktuellen Meister Aich/Dob.

VORSCHAU

Austiran Volley League

Mittwoch, 19 Uhr: Aich/Dob - Amstetten.

1. Landesliga Herren

Samstag, 19 Uhr: Waidhofen/Ybbs - Aschbach.