Der elfte Behamberger Dorflauf wird in der Bewerbsgeschichte als kältester und nassester Lauf eingehen. Bei gerade einmal sechs Grad und strömendem Regen startete am Dienstag um Punkt 17 Uhr der erste Kinderlauf mit 89 Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren. Kälte, Nässe und die sorgenvollen Blicke der Eltern konnten die Motivation und den Ehrgeiz der Kids aber kaum bremsen, endlich voll in den Wettkampf zu laufen und alles zu geben.

Ähnlich ging es auch den Startern der restlichen drei Läufe, bei denen insgesamt 227 Laufbegeisterte teilnahmen. Erschöpft und nass, aber glücklich und zufrieden konnten nach der großen Anstrengung Medaillen und zahlreiche Sachpreise wohlverdient in Empfang genommen werden. Im breiten Teilnehmerfeld fanden sich neben der großen Kinderschar auch Topläufer des LAC Amateure Steyr wie Christian Kresnik, der als Tagesschnellster mit neuem Streckenrekord in einer eigenen Liga lief. Julia Ecker war die klare Siegerin bei den Damen. Als Ortsmeister gingen wie im Vorjahr Dominik Gaßner und neu Nina Ruttenstorfer hervor.

Im Mittelpunkt des Behamberger Laufes steht aber der Volksschul-Cup, in dem sich die Volksschulen aus der Umgebung messen. Bei den jüngeren Schülern konnte die Volksschule Haidershofen vor Behamberg überzeugen. Bei den älteren Volksschulgruppen war ebenfalls Haidershofen vor Kleinraming erfolgreich.