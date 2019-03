Neun Athleten des Alpenvereins Waidhofen waren beim ersten Boulder-Bewerb der Austria- Climbing-Cup-Serie in Klagenfurt mit am Start. Dabei geht es um die begehrten Plätze im European-Youth-Cup. Nur die sechs Besten in jeder Klasse dürfen im Mai in Graz antreten.

Beste Chancen auf einen Startplatz haben dabei Emil Teufel (U16) und Alexander Harlacher (U18). In Klagenfurt qualifizierten sich beide Kletterer für das Finale der besten Acht. Im Finale verpassten beide nur hauchdünn das Podest und belegten den vierten Endrang.

Doch auch die weiteren Waidhofner Athleten zeigten auf. Lisa Wurm kam in der U18 auf den neunten Rang gefolgt von ihren Mannschaftskolleginnen Magdalena Steinbach auf Platz elf und Alexandra Feigl auf Rang 14. Die weiteren Ergebnisse: Manuel Kogler (U16, 10.), Jana Haselsteiner (U14, 13.), Valentina Großschartner (U16, 18.) und Klemens Merkinger (Allg. Klasse, 14.).

Bereits eine Woche zuvor feierten die Nachwuchssportler der ÖAV Waidhofen/Ybbs beim Niederösterreich-Cup in Amstetten (Leadbewerb) gleich vier Tagessiege. Peter Teufel und Johannes Köberl holten einen Doppelsieg in der U12. Flora Krondorfer (U12) und Jana Haselsteiner (U14) siegten in Ihren Klassen. Emil Teufel war in der U16 erfolgreich. Vereinskollege Manuel Kogler kam auf Rang drei.