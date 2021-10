Aller guten Dinge sind drei: Nach diesem Motto fand nach zwei Absagen bzw. Verschiebungen bedingt durch die Corona-Pandemie das erste Haager Moststraßen-Einzelzeitfahren statt.

Mit dem hügeligen Umland rund um Haag im schönen Mostviertel wurden zwei anspruchsvolle Strecken für lizenzierte und Hobby-Radrennfahrer im Einzelzeitfahrmodus geboten. Die Austragung der NÖ-Landesmeisterschaften in allen lizenzierten Kategorien war ein zusätzlicher Anreiz. So gingen über 170 Sportler von der Startrampe. „Die Organisation dieses Bewerbs war eine Herausforderung, da nie klar war, ob und mit welchen Auflagen diese Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden kann“, sagte Mitorganisator und Initiator der Veranstaltung, Dominik Schickmair. Am Ende des Tages waren alle Sportlerinnen und der Veranstalter RC Stadt Haag sehr zufrieden mit der Veranstaltung und freuen sich auf weitere Austragungen in den nächsten Jahren.

Den Sieg bei der Premiere sicherte sich Rene Pammer vor Lukas Michlmayr und Josef Dirnbauer. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, Partnern, Blaulichtorganisationen und allen freiwilligen Helfern, die allesamt zum perfekten Gelingen dieses tollen Events in Haag beigetragen haben.