Stand vor der Saison noch das große Fragezeichen über die eigene Stärke in der Liga, scheinen die Amstettner Wölfe in der neu gegründeten Eisner Auto Regionalliga perfekt angekommen zu sein. Mit zehn Punkten liegen die Wölfe an der Spitze der Tabelle.

Nachdem in der Vorwoche gegen Totonka Wien die Gäste erst im Penaltyschießen gewannen und Keeper Harald Ifkovits zum Helden mutierte, fuhr der ECU im ersten Heimspiel der Saison gegen die EAC Junior Capitals einen ungefährdeten 6:3-Heimsieg ein. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Heimischen durch Tore von Matthias Schwab und Christoph Haselsteiner mit 2:1 in Front.

Einen beruhigenden Vorsprung erspielten die die Wölfe im zweiten Abschnitt. Niclas Grebin, Andreas Friedl und Harald Wagner sorgten für eine komfortable 5:1-Führung, ehe den Wienern noch der zweite Treffer an diesen Abend gelang. Auch im letzten Drittel machten die Amstettner Druck auf das Gehäuse der Juniors.

Paul Holzer besorgte den 6:2-Zwischenstand. Die Heimischen waren auch in den letzten Minuten spielbestimmend, doch ein weiterer Torerfolg wollte nicht mehr gelingen. Im Gegenteil: Die Gäste verkürzten auf 3:6. Doch das Gegentor rüttelte nicht am Ausgang der Partie. Die Amstettner Wölfe feierten bei der Heimpremiere gleich den ersten Sieg.