Das Team #GoodDSGN strebt beim Spartan Race weiter nach oben. Nach den Bewerben in der Age-Group peilt die Truppe rund um Mario Stix die Elite-Gruppe an. „Da laufen die Profis. Für uns wird es zu Beginn sicher hart werden. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt“, erklärte Mario Stix. Der Start für die neue Saison ist am 11. Jänner beim Winter Spartan Race in Zell am See. Danach geht es für die Weltenbummler nach Mallorca, München, St. Pölten, Kulmbach bis zum Sprintbewerb im „Stade de France“ in Paris. Der Höhepunkt folgt bei der Spartan Trifecta Weltmeisterschaft. „Natürlich wollen wir uns auch für die Europameisterschaft in Oberndorf qualifizieren“, sagte Stix.

privat Im Ziel. Gerhard Reikersdorfer holte sich die Finishermedaille bei der Spartan-Weltmeisterschaft in den USA ab.

Leopold Reikersdorfer erlebte bei der Spartan Weltmeisterschaft in den USA einen besonderen Höhepunkt. Die Vorzeichen für das Rennen in Lake Tahoe standen nicht gut. Die Wetterprognosen sagten Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Am Ende herrschten minus drei Grad und Schneefall.

Um die 36 Hindernisse von Schnee und Eis zu befreien, wurde das Rennen um zwei Stunden verschoben. Gerhard Reikersdorfer absolvierte die 23 Kilometer lange Strecke mit 1.400 Höhenmetern in einer Zeit von 3:22;26 Stunden. Dabei musste er 120 Straf-Burpees zusätzlich bewältigen. Am Ende kam er auf den neunten Platz in seiner Altersklasse. Im Gesamtranking landete Reikersdorfer auf Platz 39. „Es war ein brutales Rennen. Die Hindernisse waren all höher, länger, breiter und schwerer als in Europa. Außerdem mussten wir ins Wasser eine Runde schwimmen, was bei einer Wassertemperatur von zehn Grad und auf einer Höhe von 2.600 Meter eine extreme Challenge war“, berichtete Reikersdorfer, der aber mit dem Ergebnis zufrieden war.