Goldregen am Wiener Hausberg

Erfolgreich verliefen die Schüler-Landesmeisterschaften für die Athleten der Sportunion Waidhofen, SC Göstling-Hochkar, WSV Lunz sowie Purgstall. Zwei Landesmeistertitel im Riesentorlauf sowie der Kombination (Slalom und Super-G) sicherten sich Julia Haider, Thomas Heigl und Lorenz Schachinger (alle Sportunion Waidhofen) sowie Marie Lara Seis (WSV Lunz).

Duell zwischen Frühwald und Paumann

Zu einem packenden Duell kam es in der Schüler 13 weiblich. Hannah Frühwald (SC Göstling-Hochkar) setzte sich im Riesentorlauf gegen Franziska Paumann (Union VB Purgstall) durch. In der Kombination hatte die Purgstallerin die Nase vorne. Weitere Landestitel gingen an Romy Sykora (SC Göstling-Hochkar), Stephan Koch (Sportunion Waidhofen) und Alexander Spacil (ebenfalls Sportunion Waidhofen).