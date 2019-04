Kein gutes Zeugnis stellten die Seitenstettner Fahrer dem Veranstalter MC Burgenland aus, der es verabsäumte die trockene, beinharte Strecke, asureichend zu bewässern.

Markus Rammel, Zweiter in der Qualifikation, freundete sich in beiden Läufen mit den Bedingungen nicht an, war aber unter den besten Vier unterwegs. „Es war brutal rutschig. Ich sah, dass ich unter den Besten mitfahren kann. Mit dem Ergebnis bin ich durchaus zufrieden. Die Saison ist lang. Ich weiß, wo ich weiter ansetzen muss, um meine Leistungen zu steigern. Ich freue mich schon auf Paldau, wo am Ostermontag der zweite ÖM Lauf stattfindet.“

Bei Florian Dieminger war der Trainingsrückstand nicht zu übersehen. Auch er plagte sich in der ÖM MX2 Klasse mit dem Staub ab. „Es beginnt schon beim Start. Der Viertellitermaschine fehlt die Leistung, um im Vorderfeld mitzufahren. Bis sich die null Sicht einigermaßen lichtet, bin ich schon weit abgeschlagen, jenseits der 15.“

„Vom Alter und den Bedingungen her gesehen, erbrachte Florian eine gute Leistung,“ meinte Vater Gerhard.

Eine Menge an Trainingseinheiten kommen auf Paul Rammel zu, der mit seinem „Moped“ noch nicht soweit ist, um brauchbare Rundenzeiten, konstant herauszufahren.