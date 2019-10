Inline-Skater Christian Kromoser darf nun drei Wochen seine Füße hochlegen. Doch bevor er in die verdiente Sportpause ging, war sein Programm noch dicht gedrängt.

Zuerst startete er beim Bahnradrennen der Kategorie C2 im Ferry-Dusika-Stadion. Bisher war Kromoser stets bei nationalen Läufen mit dabei. Ein Rennen in der zweithöchsten Kategorie war eine Premiere.

privat

„Es war auch von internationalen Topfahrer gut besetzt. Für mich wieder eine sehr gute Erfahrung“, sagt Kromoser. Der Einzug in die jeweiligen Finalläufe blieben ihm zwar verwehrt, doch am Ende war er mit seiner Leistung zufrieden. „Auch die Nationalteamtrainer haben meine Leistung mitbekommen“, verrät der Inlineskater. Ob seine Zukunft auf dem Bahnrad liegt? „Natürlich ist es eine Überlegung. Aber ich nutze die Rennen, um an meiner Taktik beim Inlineskaten zu arbeiten. Für die nächste Saison haben die Skates Vorrang. Was aber danach kommt, kann ich selbst nicht sagen“, sagt Kromoser.

Danach fuhr er in Wien noch die Staatsmeisterschaften. Dabei duellierte er sich mit seinem Teamkollegen um die begehrten Titel. „Es war stets ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ein paar Zentimeter haben entschieden. Ich hatte aber auch schon schwere Beine von den Bahnradrennen“, gesteht Kromoser. Aber zumindest im Punkterennen sicherte sich der Ausdauersportler den Titel. Jetzt liegen die Skates aber einmal im Eck. „Die Pause nutze ich, um Dinge zu machen, die ich während einer Saison nicht machen kann. Da stehen zum Beispiel Wanderungen an“, erklärt Kromoser.