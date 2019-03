In Neunkirchen im Schwarzaltal gingen die niederösterreichischen Judo-Landesmeisterschaften in den Altersklassen U18 und U23 über die Bühne. Außerdem wurde das bereits traditionelle Kyuturnier ausgetragen. Aus Amstettner Sicht nahmen die Landesmeisterschaften einen erfreulichen Ausgang. So konnte in der Altersklasse Männer U23 (66-Kilogramm) der für die Union Amstetten startende Ali Dilawarzada die Gold-Medaille erobern. Er verwies Wolfgang Schneider und Jakob Mayerhofer auf die Plätze zwei und drei.

Der für den SV Ulmerfeld startende Lukas Schönegger konnte den fünften Platz erreichen.

Auch in der nächst höheren Gewichtsklasse der U23-Jährigen hatte ein Amstettner die Nase vorne. Shar Dilawarzada behielt letzten Endes die Oberhand und verwies Nawroz Jafari und Hassan Mosavi auf die Plätze zwei und drei.

In der Gewichtsklasse Männer U23 81-kg schaffte Kholid Abdulrahman (ebenfalls SV Ulmerfeld) den Sprung auf das Podest. Er sicherte sich den dritten Gesamtrang. Beim Kyuturnier holten sich Karin Cihlova (Frauen U14, 44-kg) und Maximilian Stegbauer (Männer U12, 55-kg) den ersten Platz. Omid Mohammadi (Männer U14, 30-kg) und Alexander Wagner (Männer U12, 55-kg) belegten jeweils Rang zwei. Alle starteten für den SV Ulmerfeld.