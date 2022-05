Boulderbewerb in USA: Im Halbfinale war Endstation für Jessica Pilz

Werbung

Beim zweiten Boulder-Weltcup in Salt Lake City war auch wieder die gebürtige Haagerin Jessica Pilz mit am Start.

Die Qualifikation war für Pilz kein Problem. Sie holte alle fünf Topps und reihte sich im vorderen Bereich ein. „Die Qualifikation war leider doch eher auf der leichteren Seite, da sind Fehler verboten. Ich habe mich eigentlich nicht so gut gefühlt, aber es hat trotzdem zum ungefährdeten Einzug ins Halbfinale gereicht. Ich bin mit meiner Vorstellung sehr zufrieden, nur bei einem Boulder habe ich unnötig viele Versuche gebraucht“, erklärte Pilz. Den Wettkampf beendete das Kletterass nach einem Top und vier Zonen auf dem 13. Rang und somit war im Halbfinale Endstation. „Ich habe vom ersten Boulder nicht gut in die Runde gefunden. Zwei Boulder konnte ich heute nicht richtig lesen, beziehungsweise konnte keine passende Lösung für mich finden. Wir müssen uns das jetzt noch in Ruhe anschauen, wo ran es gelegen hat. Jetzt freue ich mich aber schon auf daheim und auf das Lead-Training, wo noch einige Einheiten auf mich warten und ich noch etwas aufholen muss“, resümierte Pilz.

Vorfreude auf Innsbruck

In weniger als einem Monat wird Innsbruck zum Mittelpunkt der Kletter-Welt. Gleich zwei internationale Events steigen binnen zwei Wochen in der Tiroler Landeshauptstadt. Zuerst die Universitäts-WM Innsbruck 2022 FISU World University Championship Sport Climbing, dann der IFSC Climbing World Cup Innsbruck. Die Vorbereitungen biegen auf die Zielgerade ein. Für Jessica Pilz sind Bewerbe in Innsbruck besonders, schließlich kürte sie sich hier 2018 zur Weltmeisterin: „Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut.“