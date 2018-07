Vier dritte und sechs zweite Plätze hatte Jessica Pilz im Weltcup bereits zu Buche stehen. Was in der Karriere der 21-jährigen Haagerin aber bisher noch fehlte, war ein Weltcup-Sieg. Dieser gelang nun in Chamonix und noch dazu in eindrucksvoller Manier.

54 Tage vor der Heim-WM in Innsbruck lieferte Pilz am Fuße des Mont Blanc eine herausragende Vorstellung ab. Sie qualifizierte sich locker für das Halbfinale, wo sie dann wie entfesselt bis fast zum Top kletterte und auf Zwischenrang eins ins Finale einzog.

Pilz kletterte als Einzige bis zum Top

Im Finale startete die Wahl-Innsbruckerin als Letzte. Seriensiegerin Janja Garnbret aus Slowenien war zuvor stark geklettert und hatte es bis zum letzten Zug geschafft. Die Latte lag für Pilz also hoch. Nach einem nervösen Start legte sie aber einen unwiderstehlichen Auftritt hin und durchstieg als Einzige die Finalroute.

„Zu Beginn war ich sehr nervös. Es ist immer speziell, als Letzte aus der Isozone zu kommen. Je höher ich gekommen bin, desto mehr habe ich es genossen. Ich wollte unbedingt zum Top. Besser kann ein erster Weltcupsieg, glaube ich, nicht sein. Vor diesem Publikum in Chamonix das Finale durchsteigen und gewinnen: Es fühlt sich unglaublich an“, war die Freude bei Pilz groß.

Janja Garnbret wurde Zweite, Kim Jain aus Korea komplettierte das Podest. Am Wochenende steht in Briançon bereits der nächste Lead-Weltcup am Wettkampfkalender.