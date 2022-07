Gold bei den World Games für Jessica Pilz

Werbung

Die Weltmeisterin von 2018 (Vorstieg) und 2021 (Kombination) hat eine weitere Medaille in ihrer Sammlung. Bei den World Games in Birmingham sicherte sich die 25-Jährige Gold im Vorstieg.

„Es war richtig cool, hier dabei zu sein. Die Routen waren super, ich konnte gut fighten. Nach meiner Final-Performance hätte ich nicht gedacht, dass es zu Gold reicht. Umso glücklicher bin ich, jetzt mit der Goldenen hier zu stehen“, strahlte Pilz. Nach Rang zwei in der Qualifikation startete Pilz in die Finalroute – und klettere dort weiter als alle anderen Athletinnen. Die tausenden Fans vor den Sloss Furnances, ein Wahrzeichen bestehend aus ehemaligen Schmelzöfen, peitschten Pilz an, erst bei 42+ war Endstation.

Als Pilz in das Finale ging, herrschte in der „Freiluft-Arena“ Länderspiel-Atmosphäre: „Es war fast wie bei einem Fußballspiel. Für das Klettern etwas ungewohnt, aber es hat mich ordentlich gepusht.“ Bei den World Games 2017 in Polen schrammte die Heeressportlerin als Fünfte noch an Edelmetall vorbei, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 fehlte ihr ein einziger Griff zur Medaille. Pilz: „Es ist einfach schön, wieder einmal belohnt zu werden. Diese Medaille bedeutet mir sehr viel. Ich denke, das gibt für die kommenden Aufgaben Schwung.“