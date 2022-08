Haagerin Pilz und Uznik im EM-Finale - Schubert im Bouldern out

Werbung

Pilz schaffte es im Vorstieg als Vierte in die Entscheidung der besten acht um 17.30 Uhr. Uznik zog im Bouldern als Dritter in die Sechser-Entscheidung um 16.00 Uhr ein. Jakob Schubert schied hingegen als Neunter des Halbfinales aus, er hat aber am Sonntag in seiner Paradedisziplin Vorstieg eine weitere Chance.

Bester Boulderer in der Vorschlussrunde war der Tscheche Adam Ondra. Schubert wurde von einem blutenden Finger gebremst, der versorgt werden musste und zu wenig Reibung bot. "Das ist kein Verletzungsproblem, aber sehr nervig. Ich hätte es von der Fitness locker drauf gehabt. Ich habe mich auch im Bouldern extrem gut in Form gefühlt, jetzt bin ich mal extrem enttäuscht", bedauerte der Routinier. Für den Vorstieg am Sonntag rechne er sich trotzdem viel aus. "Da sollte es normalerweise etwas solider gehen", so der Weltmeister von 2012, 2018 und 2021.

Uznik war in der Vorstieg-Qualifikation ausgeschieden, im Bouldern könnte es aber mit einer Medaille klappen. "Ich bin überglücklich, es war eine richtig schwere Runde", so der Kärntner, der von Konditionsproblemen nach einer kürzlich überstandenen Corona-Infektion berichtete.

Im Frauen-Vorstieg verpasste Sandra Lettner den Finaleinzug als Zehnte knapp. Auch Mattea Pötzi (17.) und Julia Fiser (20.) blieben hängen. Einmal mehr ein Klasse für sich war Olympiasiegerin und Weltcupdominatorin Janja Garnbret aus Slowenien. Am Sonntag geht es für Pilz und Franziska Sterrer im Bouldern um das Finale.