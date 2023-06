Jessica Pilz verpasste Finale bei Boulder-Weltcup in Innsbruck

Die 26-Jährige musste sich am Mittwochabend im Halbfinale des letzten Boulder-Weltcups der Saison mit Platz elf begnügen. Pilz hatte sich als einzige Österreicherin für das Semifinale der besten 20 qualifiziert. Am Samstag wird die Olympia-Siebente in ihrer Paradedisziplin Vorstieg (Lead) an den Start gehen.

"Ich bin ganz zufrieden mit dem elften Platz und habe alles rausgeholt", sagte Pilz im ORF. "Ich freue mich auf den Vorstieg, das ist meine Paradedisziplin. Da fühle ich mich im Training und auch im Wettkampf am wohlsten. Jetzt werde ich regenerieren und schauen, dass die Haut wieder nachwächst."

Am Donnerstag greifen die Männer um Lokalmatador Jakob Schubert mit der Boulder-Qualifikation (9.00 Uhr) ins Geschehen ein. Am Freitag finden das Halbfinale sowie Finale statt. Am Wochenende stehen in der "Freiluft Arena" am Gelände des Kletterzentrum Innsbruck die Lead-Bewerbe auf dem Programm.