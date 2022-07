Jessica Pilz Vierte bei Lead-Weltcup in Frankreich

Werbung

Große Erleichterung bei Kletter-Ass Jessica Pilz. Nach einer soliden Halbfinalrunde konnte Jessica Pilz (ÖAV Haag) beim IFSC Lead-Weltcup in Chamonix (FRA) am Sonntagabend im Finale noch einmal drauflegen, holte souverän das Top und erreichte mit Platz vier ihre beste Lead-Platzierung in der aktuellen Saison.

Die 25-Jährige kam als Siebte ins Finale, stieg somit als zweite Athletin in die alles entscheidende Route ein und erreichte in beeindruckender Manier das Top. Somit holte sich die Olympia-Teilnehmerin mit ihrer besten Lead-Saisonplatzierung viel Selbstvertrauen für die bevorstehenden World Games in Birmingham (USA). Der Sieg ging einmal mehr an die Slowenin Janja Garnbret, die sich vor der Italienerin Laura Rogora und der Koreanerin Chaehyun Seo durchsetzen konnte. „Es hat sich richtig gut angefühlt, endlich wieder einmal ins Klettern zu kommen. Zwischenzeitlich war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich noch klettern kann. Im unteren Teil bin ich in der Finalroute kurz weggerutscht, aber es war alles unter Kontrolle. Ich bin echt froh, dass ich es wieder an die Wand gebracht habe. Wenn es nicht läuft, macht man sich einfach viele Gedanken. Von dem her gibt mir der vierte Platz sehr viel Selbstvertrauen. Diese Leistung möchte ich jetzt auch in Birmingham bei den World Games wiederholen“, resümierte Pilz.